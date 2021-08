Cómo surgió “Cold Heart”, la colaboración entre Elton John y Dua Lipa que tiene guiños a varios clásicos del pianista

De una balada como “Sacrifice”, del estribillo de “Rocketman” y de fragmentos de “Kiss The Bride” y “Where’s the Shoorah?” surgió “Cold Heart” una pieza discotequera que remixó el dúo PNAU y que cantan Elton John y Dua Lipa.

Dos estrellas pop de distintas generaciones reunidas por el pulso actual de una producción bailable. Un feat. ante todo, la herramienta más certera que desde hace tiempo tiene en sus manos la industria de la música y que ofrece diferentes alternativas. Entre otras, multiplicar audiencias y hacer que un rockstar de la vieja escuela con todo el glam y el brillo “dialogue” con una de las más promisorias figuras del pop británico actual.

El single que reúne a Elton John y Dua Lipa fue lanzado por un clip diseñado y dirigido por Raman Djafari. Se trata de una animación en donde Dua y Elton alternan el cuadro con cuatro personajes, en escenas bastante oníricas y siempre sobre el pulso rítmico de la canción.

El primer contacto surgió cuando Dua Lipa invitó a Elton John a un Instagram Live para discutir sus experiencias con Studio 54 antes de su álbum de remezclas Club Future Nostalgia. Y como Elton tiene buena llegada en las nuevas generaciones (tanto de público como de artistas) y está al tanto de la escena actual, participó en el livestream record de Dua, Studio 2054.

Tiempo después, Dua Lipa actuó en la Fiesta de Visualización de los Premios de la Academia de la Fundación Elton John AIDS, que recaudó más de 3 millones de dólares. Tiempo después, Elton se acercó a Dua para que trabajen juntos en nueva música de forma remota. El resultado fue “Cold Heart”.

“Los últimos 18 meses han sido difíciles, pero estar fuera de la ruta significó que he tenido tiempo para volver a mis raíces como músico de sesión y colaborar con algunos artistas maravillosos -explicó Elton John-. Y tener la oportunidad de pasar tiempo con Dua, aunque de forma remota, ha sido increíble. Ella me ha dado mucha energía. Es una artista y una persona verdaderamente maravillosa, absolutamente rebosante de creatividad e ideas. La energía que aportó a ‘Cold Heart’ me dejó alucinado”.

PNAU colaboró por primera vez con Elton John en 2012 en el álbum de Elton Good Morning to the Night. “Preparando el escenario para los dos mejores intérpretes del mundo de hoy, Sir Elton John y Dua Lipa, sabíamos que teníamos que profundizar, llevarlos a nuestro mundo, el psicodélico Lazer Black Lit Club -dijo PNAU-. Donde todos podamos encontrarnos en la pista de baile, olvidarnos del exterior y perdernos en las aguas curativas de la música y el amor eterno”.

La materia prima fue tomada de varios temas. “Kiss The Bride”, canción publicada en el disco Too Low For Zero (1973); “Rocketman”, uno de los primeros grandes e inoxidables éxitos de Elton, del disco Honky Chateau (1972); “Where’s the Shoorah?” del álbum doble “Blue Moves” (1976) y “Sacrifice”de Healing Hands (1989), aquella balada que dice “Cold, cold, heart / Hard done by you / Some things look better, baby / Just passing through” y que en esta versión de PNAU tiene las cuatro notas que parecen campanitas y que para quienes escucharon “Sacrifice” cuando el tema se estrenó, podrá ser un flashback a finales de los ochenta.

“Desde que nos ‘conocimos’ de manera virtual hicimos clic por completo -dice Dua Lipa-. Elton es un artista tan inspirador y también tiene el sentido del humor más travieso: una combinación perfecta. Ha sido un absoluto honor y privilegio colaborar en esta grabación con él. Es muy especial, con algunas de mis canciones clásicas favoritas de Elton John combinadas. Me encantó ser parte de una experiencia tan creativa y alegre”.

LA NACION