La conductora fue consultada por una supuesta relación entre Juan Marconi y Sol Pérez y la respuesta sorprendió a todos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2021 • 18:52

Carina Zampini fue invitada a Los Ángeles de la mañana, donde habló de todo pero también quedó en la línea de fuego de un rumor que circuló en su momento.En un momento del diálogo con Ángel De Brito y Mariana Brey, la actriz fue consultada por la vida sentimental de Juan Marconi, su compañero de El gran premio de la cocina, y no pudo disimular su reacción.

De Brito quiso saber alguna intimidad de Juan Marconi y la conductora le respondió: "No, él es una persona así como la ven, transparente, auténtico. Es un tipazo Juan. Es buena gente, es buen compañero, es de buena madera, es laburante". De Brito se desanimó: "No tiene nada turbio para preguntarle".

Pero Brey fue directamente al grano: "Yo tengo una pregunta que quizás ella no tenga la respuesta, o quizás sí. ¿Salió con Sol Pérez?". Zampini se sorprendió y le respondió: "Ah, no sé. Y si lo supiera, no lo diría. Cuando venga, ustedes le preguntan todo".

La periodista explicó la razón de su consulta: "Porque hubo un rumor en su momento que decía eso cuando los dos estaban separados. Él estaba enamorado de una chica que no es del medio, porque me acuerdo que me lo contó, hace un tiempo atrás". Finalmente, Zampini agregó tratando de zafar de la pregunta: "Después estuvo en pareja mucho tiempo, muy enamorado".

En paralelo, lejos de aquellos rumores del pasado, Sol Pérez disfruta a pleno la vida en pareja. Incluso, se la pudo ver muy enamorada en la playa en una "escapada de verano".