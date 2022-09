La sorpresiva aparición de Mauro Icardi en el vivo de Instagram de Wanda Nara después de que ella confirmara la separación

escuchar

Tras nueve años juntos y con dos hijas en común -Isabella y Francesca-, Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron. La encargada de dar la noticia fue la propia Wanda a través, claro, de sus redes sociales.

Desde entonces, el futbolista se ha mostrado más que errático en su perfil público, publicando desde supuestos chats privados de la pareja hasta llamativos mensajes de amor y desamor (”Sos re tóxica”, fue uno de ellos). Ahora, Icardi decidió sorprender con un inesperado nuevo mensaje que le envió a Wanda mientras ella hacía una transmisión en vivo en Instagram.

Menos de una semana atrás y en medio de múltiples versiones de crisis en el hogar Icardi-Nara, la empresaria decidió ponerle un final a los rumores a través de sus redes sociales. Tras tomarse un par de minutos para contestar algunas preguntas de seguidores y al darse cuenta de que la mayoría apuntaban a su relación, optó por sincerarse con sus millones de fans.

Wanda Nara subió una historia en su cuenta de Instagram donde confirmó la separación con Mauro Icardi @mauroicardi

“Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí. No tengo nada más que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender, no solo por mi sino también por nuestros hijos”, expresó en una suerte de comunicado público.

Si bien la empresaria fue tajante a la hora de referirse a su relación sentimental, Mauro Icardi optó por hacerse el desentendido. Minutos antes de que ella confirmara la ruptura, se dedicó a responder preguntas en su propio perfil y aseguró que desean tener otro hijo, que estaban muy felices y hasta dijo que planeaban celebrar sus diez años de casados con una gran fiesta.

Apenas Wanda emitió su comunicado, él eliminó esos mensajes. Sin embargo, en los días siguientes continuó publicando confusas imágenes. Este martes decidió seguir en esa tónica y le dejó un sorpresivo mensaje durante a Wanda durante su transmisión en vivo de Instagram.

Mauro Icardi compartió las capturas de sus conversaciones con Wanda luego de su separación. Instagram

“Te amo”, le escribió junto al emoji de un corazón rojo. Minutos antes, había compartido una foto junto a las dos niñas y, sobre la postal, escribió: “¡Chiquitas lindas! Te extrañamos, Wanda. ¡Falta poquito!”. En ninguno de los dos casos, ella le respondió de manera pública.

Mauro Icardi le envió un mensaje a Wanda Nara durante un vivo de Instagram captura de video

Actualmente, el deportista se encuentra en Turquía acompañado por sus dos hijas, tras su mudanza a Turquía para jugar con el Galatasaray. Por su parte, Wanda está en Argentina mientras terminan las grabaciones de ¿Quién es la máscara? (Telefe), el programa en donde comparte equipo con Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky, Karina “la Princita” Tejeda” y Natalia Oreiro.

Según explicó Mariana Brey en Polino Auténtico (Radio Mitre), la exmujer de Maxi López quería separarse hace meses, pero que esperó hasta que toda la familia se mudara a su nuevo hogar para confirmarlo. “En realidad, ella esto lo tenía decidido hace tiempo, intentó pero no pudo superar lo de China Suárez. Lo qué pasa es que esperó porque si ella no lo acompañaba, él no quería firmar el contrato en Turquía”, aseguró Brey.

Asimismo, detalló que al finalizar sus compromisos laborales en su país natal regresará a Turquía para ver a sus hijos, pero que ambos padres estarán en casas separadas.