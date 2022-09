“Ojo que estoy soltero”: El Polaco confirmó su separación de Barby Silenzi y la bailarina salió al cruce

escuchar

La relación amorosa entre Barby Silenzi y Ezequiel Cwirkaluk, mejor conocido como “El Polaco”, estuvo signada por sus idas y vueltas, sus dichos y desdichos. Ahora, tiene un nuevo capítulo: el aparente final. El cantante confirmó la separación, pero la bailarina salió a dar su opinión luego de que la polémica frase del padre de su hija comenzara a resonar por todos lados.

El fin de semana, el músico viajó a Chaco para presentarse en la ciudad de Roque Sáenz Peña. En diálogo con la prensa y tras agradecer un piropo que le hicieron, tiró una frase, medio al pasar, que dejó en claro como está su situación sentimental. “Guarda que estoy soltero, ojo. Se van a armar unos quilombos ahí”, sostuvo divertido. El video se realizó en el marco de un vivo de Instagram y rápidamente se viralizó.

El Polaco confirmó que está separado (Video: Instagram @soledad_villagrachaco)

El material le llegó a Barby Silenzi, quien fiel a su estilo, no tuvo problema en dar su versión de los hechos. “¿Estás separada del Polaco, no?”, le preguntó Fernanda Iglesias en La Noche del domingo (América). Pero ella fue contundente: “No, para nada”.

No conforme con la respuesta, la también panelista de LAM (América) decidió insistir un poco más y le consultó por la afirmación del músico durante su paso por la ciudad chaqueña. Pero, una vez más, Silenzi no se achicó y desmintió la separación: “¿Ustedes no lo conocen todavía cómo es? Es muy gracioso, hace chistes todo el tiempo. Era parte de un chiste”, señaló y mencionó que “él tuvo que poner una foto y aclarar porque todo el mundo hizo un quilombo bárbaro”. Además, volvió a remarcar que “es muy jodón”.

La contundente respuesta de Barby Silenzi luego de que El Polaco confirmara la separación

Asimismo, luego de que pasaran el clip, Barby volvió a justificar los dichos del padre de su hija. “Al comienzo de la nota la señora dijo ‘bueno, estoy acá con uno de los hermosos’ y medio que le tira un piropo. Ahí le dice ‘ah, mirá que estoy soltero, ja, ja, ja’”, explicó. Sin embargo, Bárbara Franco, quien la escuchaba atentamente, le aseguró que si esas palabras hubieran sido de Fernando Burlando no lo dejaba entrar a la casa. “Pero es El Polaco, chicos”, insistió Silenzi.

El tema no terminó ahí, porque en el programa le preguntaron sobre otra polémica frase de su supuesta pareja. Hace unos días, el intérprete de “Deja de llorar” fue uno de los invitados a Almorzando con Juana (eltrece) y Pampita, quien estuvo sentada a su derecha, le hizo una consulta que lo descolocó y lo dejó un poco expuesto ante las cámaras. “¿Barby es el amor de tu vida?”, quiso saber. Ante esto, él se mostró un poco evasivo e intentó buscar la mejor respuesta para describir sus sentimientos.

“Tuve varios amores de mi vida… Me metés en un quilombo. Mis hijas son los amores de mi vida, cien por ciento”, respondió el músico. Iúdica le consultó a la modelo si hubiera querido que dijera su nombre. “Yo quería que no se quede mudo y diga cualquier cosa. No sé si el amor de su vida, pero algo más romántico”, sostuvo y en la misma línea aseguró que el músico “no es romántico”.

La incómoda pregunta de Pampita a El Polaco

Por su parte, el conductor del ciclo decidió redoblar la apuesta y le preguntó si, efectivamente, El Polaco era el amor de su vida. “No lo sé. Le devuelvo un poco el juego ahí”, dijo entre risas. A su vez, contó que estaban viendo juntos el programa cuando pasaron el polémico comentario. Reveló que ella reaccionó indignada, sin entender cómo se atragantó en ese preciso momento, mientras que él se justificó y dijo que se puso nervioso y no sabía qué contestar.

Por su parte, el conductor le consultó si los dichos del cantante no fueron para quedar bien con sus ex, lo que disparó la furia de Barby. “Él hace todo el tiempo eso y me tiene las bo... llenas”, manifestó y le remarcó a su pareja que ella era la única. “Quiere quedar bien para que no le rompan los hue…”, sentenció la bailarina para dar por finalizado el tema.