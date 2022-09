Mauro Icardi reveló qué fue lo último que le dijo Wanda Nara antes de confirmar su separación

escuchar

Mauro Icardi y Wanda Nara pasaron un año repleto de crisis, reconciliaciones, peleas públicas, cruces mediáticos y un centenar de mensajes encontrados en las redes sociales. Ahora, mientras estaban envueltos -una vez más- en rumores de separación, la empresaria decidió confirmar las sospechas a través de un tan corto como conciso texto publicado en las redes sociales. Por su parte, el futbolista encaró el final de la relación de otra manera y, en su perfil, reveló el romántico mensaje que su ahora expareja le envió minutos antes de hacer pública su actual situación sentimental.

El romance entre Wanda Nara y Mauro Icardi nació, casi diez años atrás, en medio de una de las polémicas más recordadas dentro del mundo del fútbol y del espectáculo. Ella estaba casada con Maxi López quien, a su vez, era mejor amigo del actual jugador del Galatasaray.

Cuando la mediática decidió divorciarse del padre de sus hijos, al mismo tiempo que resonaban versiones de infidelidades de parte de él, Icardi -quien también había construido una amistad con ella- estuvo para acompañarla en cada momento. Finalmente, le declaró su amor de manera pública y, poco después, estaban felizmente casados.

Mauro Icardi y Wanda Nara pasaron un año lleno de peleas, reconciliaciones y muchos rumores @mauroicardi

Una vez juntos, con una familia construida e instalados en Europa, el mundo pareció olvidar el gran escándalo y comenzaron a enfocarse en su lujoso estilo de vida, la evolución de Nara como empresaria y en lo felices que parecían. No obstante, el inicio de su amor pareciera haberlos condenado a terminar de la misma manera a como empezaron.

En octubre del 2021, estalló el bautizado Wanda Gate -pelea que comenzó cuando Nara encontró mensajes incriminatorios entre su marido y Eugenia “la China” Suárez-, fenómeno que mantuvo a la audiencia atenta a cada pequeño episodio a lo largo de varios meses. Este incluyó chats filtrados, indirectas, batallas a través de las redes sociales, entrevistas exclusivas y hasta publicación de canciones. A pesar de que la pareja decidió darse una segunda oportunidad e incluso organizaron un viaje de ensueño para celebrar su aniversario, las heridas nunca sanaron del todo.

Wanda Nara subió una historia en su cuenta de Instagram donde confirmó la separación con Mauro Icardi @mauroicardi

Así lo demostró la mediática quien, días atrás, publicó un consistente mensaje en sus Historias de Instagram. “Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí. No tengo nada más que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender, no solo por mi sino también por nuestros hijos”, expresó.

Esto desconcertó a muchos de sus seguidores ya que, minutos antes, Mauro había compartido en sus redes unas tiernas palabras dedicadas a ella e incluso dio a entender que organizarían una gran fiesta para celebrar su décimo año juntos. En una de las publicaciones, llegó a mostrar un romántico mensaje que le envió su esposa antes de hacer pública su separación.

El mensaje que Wanda Nara le habría enviado a Mauro Icardi poco antes de confirmar su separación instagram @mauroicardi

“Tengo ganas de abrazarte, pero estás lejos”, decía el posteo que Wanda le envió a Icardi, en referencia a que él está en Turquía jugando en su nuevo club mientras ella está en Argentina filmando ¿Quién es la máscara? (Telefe). Sobre la foto, escribió: “Buenas noches, me voy a dormir con un mensaje tan lindo de mi mujer. Te amo, faltan poquitos días”. Por el momento, ninguno salió a aclarar cuál de las dos versiones es la real.