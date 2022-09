Diego Peretti no fue a la reunión de Los Simuladores y Federico D’Elia sorprendió al explicar por qué

escuchar

A comienzos del 2022, llegó una noticia que conmocionó a todo el país: Los simuladores regresarán, pero esta vez en formato de película. A dos décadas del estreno del primer episodio de la serie que marcó un antes y un después en la televisión nacional, Diego Peretti, Alejandro Fiore, Federico D’Elia y Martín Seefeld volverán a ponerse en los zapatos de los tan queridos Ravenna, Lampone, Santos y Medina. A pesar de que el estreno está previsto para dentro de dos años, ya trascendieron algunos detalles al respecto. En las últimas horas, quien encarna a Mario Santos compartió una divertida foto de un reencuentro y, ante las preguntas, debió explicar el motivo de la ausencia de uno de sus colegas.

Veinte años atrás, cinco amigos que compartían una gran pasión por el arte -los cuatro actores y Damián Szifrón, guionista y director- se animaron a emprender un proyecto televisivo que relataba una historia nunca antes vista en el país. Con bajo presupuesto y mucha imaginación, se pusieron al hombro la creación de Los Simuladores.

La misma se extendió a lo largo de dos temporadas y con tan solo veinticuatro episodios, se ubicó entre las series más aclamadas de la historia del país. La innovación de la trama, el humor tan propio y la gran química que los actores pudieron trasmitir a sus personajes lo convirtieron en un contenido que, no solo se mantuvo intacto a lo largo del tiempo, sino que logró enamorar a múltiples generaciones.

Los Simuladores llegaron a la pantalla chica veinte años atrás archivo

Desde un principio, los involucrados expresaron su deseo de adaptar la historia a la pantalla grande y, a su vez, estuvieron de acuerdo con una cosa: no iba a hacerse si no estaban los cuatro y tampoco se llevaría a cabo si la película no estaba a la altura de lo que ya habían realizado. Según explicó el ex Provócame, tardaron tanto porque les costó ponerse de acuerdo con la fecha.

Impulsados por los reclamos de los usuarios en las redes, tomaron la decisión. “Un día nos miramos a los ojos y dijimos: ¿Nos ponemos las pilas? ¿Cerramos agenda de tal fecha a tal fecha? Y lo hicimos antes de saber que estaba la plata para la producción”, explicó en diálogo con Catalina Dlugi, en el programa radial Agarrate Catalina.

Póster oficial de la película Paramount

En marzo del 2022, Telefe realizó el anuncio que tantos esperaban y que pocos creían que fuera una realidad. En el 2024, Los simuladores regresarían a las salas de cine de todo el país. Aunque las filmaciones iniciarán a mediados del año que viene, los actores aprovechan cada oportunidad que se les presenta para reunirse, no tanto como colegas sino como amigos.

Así lo hicieron en la tarde del sábado y fue D´Elia quien compartió el encuentro con sus seguidores de Twitter. “Salidita con amigos”, escribió junto a una foto en donde estaban él, su esposa Deborah Cosovschi, Alejandro Fiore, Martín Seefeld y su pareja Valeria Seefeld.

El reencuentro de Los Simuladores

Federico D'Elia explicó la ausencia de Diego Peretti

Aunque en la postal se notaba la alegría del tiempo compartido, los fans no pudieron evitar notar la ausencia de Diego Peretti. Previo a que le llovieran los reclamos, Federico aclaró: “Y antes de que pregunten, Peretti estaba trabajando (alguien tiene que trabajar)”. Así, despejó rumores y especulaciones con un único tuit.