El escándalo en torno a la tensa relación entre Indiana Cubero y Nicole Neumann parece no tener fin, ya que pasó más de un año desde que la menor decidió mudarse a la casa de su papá, Fabián Cubero, luego de algunos conflictos de convivencia con su mamá. Ahora, Mica Viciconte, actual pareja del exfutbolista, se metió en el tema tras ser consultada sobre el supuesto audio de Manu Urcera que se filtró, en el que aparentemente le habría hablado mal a la adolescente.

“Otra vez estos quilombos, con esta pendeja de mier..”, habrían sido las palabras que pronunció el piloto de carreras con respecto de Indiana, dichos que se filtraron a mediados del 2023. Cabe recordar que los rumores señalaban que las peleas entre madre e hija tenían que ver con, en gran parte, con Urcera.

Todo esto parecía haber quedado en el pasado, luego de que Indiana estuviera presente en la boda de la modelo y el piloto del pasado diciembre. Pero, aparentemente, aún hay ciertas cuestiones sin resolver. Esto teniendo en cuenta que la joven continúa viviendo con su papá, con quien pasó la mayor parte de sus vacaciones.

En medio de este conflicto sin fin, la actual pareja de Fabián Cubero fue consultada por Socios del Espectáculo (eltrece) sobre el enfrentamiento legal entre su novio y la modelo, donde expresó: “No puedo hablar de la causa. La Justicia es lenta. Cuando vos no tenés relación con un amigo o con un conocido, no vas a pretender mucho. Hay que esperar”.

Acto seguido, ante la pregunta de si tenía conocimiento de los supuestos audios de Urcera contra Indiana, fue contundente y reflexionó: “Yo no permito que le hablen mal a mi hijo. No, no permito. Es como que yo les hable mal a las hijas de Fabi, no se me ocurre. La pareja que yo elijo tiene que aceptar a mi hijo, como yo tengo que aceptar. Hay cosas que son superclaras”.

Embarazada de seis meses, Nicole Neumann mostró cómo es la rutina de entrenamiento que realiza en su casa

Desde que anunció su embarazo, la modelo está documentando cada detalle de este proceso para así compartirlo con sus seguidores. En ese marco, sorprendió a todos al mostrar su rutina de entrenamiento personalizada en la comodidad de su casa.

Cada vez falta menos para que Indiana (15), Allegra (13) y Sienna (9) tengan un nuevo hermano, ya que de parte de su papá son las hermanas mayores de Luca (1), el hijo que tuvo el exfutbolista con Mica Viciconte. Pero Neumann que espera un varón también, que será de “Tauro o Géminis”, dado que posiblemente el parto sea a fines de mayo, según le contó a la revista Caras.

Mientras está en la dulce espera, Nicole se prepara para este nacimiento sin dejar de lado su cuidado físico ni sus obligaciones laborales, por ellos compartió parte de su rutina especial y su cargada agenda. “Bueno... arrancó el año finalmente, ¿no? Anoche: evento; 6:45 am arriba por arranque de clases (¡cada vez más temprano arrancan che! Con este calor); 10 am Gym; 13 reunión en Capital. ¡Y le damos On!”, escribió la top model. Además, sumó el clip en donde mostró el paso a paso de su entrenamiento.

En primer lugar, se colocó una banda elástica en las piernas y realizó sentadillas y estocadas. En ese sentido, hizo step-up con un banquito y le sumó peso, ejercicios ideales para transitar esta etapa de su embarazado.