La sorpresiva revelación sexual de Cande Tinelli

La cantante respondió preguntas de sus seguidores en Instagram

A poco de haberse separado de Luca Bonomi, Cande Tinelli respondió preguntas por Instagram y dejó algunas definiciones que, por su franqueza, sorprendieron a más de uno de sus casi 3,7 millones de seguidores.

"¿Qué piensas de LGBT?", disparó uno de los usuarios, en referencia a la sigla que engloba a las comunidades lesbiana, gay, bisexual y trans. "Apoyo 100% al amor en todas sus formas -afirmó-. Amor es amor, Yo amo y me enamoro de las personas , más allá del 'sexo'".

En la misma línea, le preguntaron si estaría con otra mujer. "Why not" ("por qué no", en inglés) fue la categórica respuesta de la cantante a la que -todavía- no se le ha conocido un interés amoroso del mismo sexo.

La hija del conductor del Súper Bailando (eltrece) también aprovechó para recordarle a sus fans que el próximo 6 de julio presentará en La Trastienda las canciones de su disco debut, titulado Yo.