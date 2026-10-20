La tajante frase de Guillermina Valdes al recordar su relación con los Ortega en medio de la polémica con Julieta Prandi

La escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, tras seis años de relación y menos de un mes de matrimonio, aún da de qué hablar, no solo por las presuntas infidelidades de parte de él, sino también por las internas familiares. “Todos los duelos son dolorosos y yo no elegí estar en esta situación”, se sinceró el músico en diálogo con Sálvese quien pueda (América TV). Ahora, quien se metió en la polémica fue su excuñada Guillermina Valdes, que, además de comentar sobre los recientes acontecimientos, también recordó cómo fue su ruptura con Sebastián Ortega y cómo era su vínculo con su exfamilia política.

Durante una entrevista con LAM (América TV) el lunes 19 de octubre, Valdes fue consultada por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. “Estoy al tanto porque cada vez que entro a Instagram me aparece algo, no por la familia en sí. No tengo idea de nada”, advirtió. “Sé que se separaron y que mis hijos también se enteraron por los medios. Lo mismo que dijo Dante es lo que sé yo. No tengo idea, yo me separé hace 15 años”, agregó.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron a menos de un mes de casarse Gerardo Viercovich - LA NACION

“Es complejo, pero ¿quién soy yo para juzgar a Julieta? Yo digo que cada uno hace lo que puede con sus emociones. Ni idea de qué pasó. Te hablo como mujer y no sé, no estoy ni de un lado ni del otro ni sé si está bien o si está mal. Obviamente, trabajé en los medios muchos años y cuando uno asume un movimiento de esas características, trae estas cosas, lamentablemente”, reflexionó.

En este sentido, reconoció que la pasó “muy mal” cuando se separó de Sebastián Ortega, con quien estuvo en pareja desde 1998 hasta el 2010 y tuvo tres hijos, Dante, Paloma y Helena: “Hoy que mis tres hijos son mayores de edad puedo empezar a articular lo terrible que fue, sobre todo mi primera separación”.

Guillermina Valdes y Sebastián Ortega fueron pareja entre 1998 y 2010 y tuvieron tres hijos juntos archivo

Con respecto al resto de la familia Ortega, que también quedó en el ojo de la tormenta tras la ruptura del músico y la modelo, Valdes lanzó: “Yo volví a tener comunicación con ellos cuando me separé de Marcelo (Tinelli) diez años después. Eso ya te dice un montón... Yo respeté mucho los tiempos y no me ocupé de otra cosa que no fuera de mis hijos”. No obstante, advirtió que en el período en el que estuvo en pareja con el creador de El marginal, se llevó bien con todos y “fueron muy amorosos” con ella.

En esta misma línea, reafirmó su cariño por Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel Ortega y madre de sus dos hijos, con quien tanto el músico como su familia siguen muy vinculados. “La quiero un montón. Nosotras convivimos esos años. Quizás esa cercanía que tiene con el papá de sus hijos tiene que ver con reparar situaciones, pero no sé todo esto que cuentan”, sostuvo sobre su exconcuñada.

La palabra de Guillermina Valdes tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Por último, comentó que algo que le dejaron sus separaciones es el valor que tiene la vida privada en esos momentos y lo importante que es cuidarla. Al ser consultada por si hubiese hecho un comunicado en redes sociales como el que hizo Prandi, advirtió: “No, creo que no, pero no sé por qué lo hizo, ni idea, pero no”. Si bien destacó que cuando ella se separó de Marcelo Tinelli hicieron una publicación en conjunto previamente conversada, dio cuenta de que la forma en la que manejó Julieta el final de su relación con Emanuel fue completamente diferente.