Tras las explosivas declaraciones de Candelaria Tinelli sobre su vínculo con Guillermina Valdes, quien fue novia de Marcelo Tinelli hasta mayo del 2022, resurgieron muchos conflictos que habían quedado en el pasado. Entre ellos, la polémica separación de la modelo de Sebastián Ortega y del importante rol que tuvo el aclamado conductor de eltrece al momento de ayudarla a superar los conflictos económicos que debió enfrentar. En la noche del jueves de LAM (América), fue Yanina Latorre quien dio detalles sobre el desconocido trasfondo de dicha crisis.

Revelan el desconocido trasfondo de la separación de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega: “Ella la pasó mal”

Todo comenzó cuando Cande Tinelli, durante su paso por LAM como angelita invitada, reveló que nunca tuvo una relación con Guillermina Valdés y que, tanto para ella como para sus hermanos, ella no le “hizo bien” a su papá, con quien estuvo en pareja durante nueve años.

Asimismo, apuntó contra los hijos que la modelo tuvo con el productor Sebastián Ortega. “Estamos criados de distintas maneras, otros valores. Somos muy educados y agradecidos y no veíamos lo mismo del otro lado. Había algo raro, mi viejo les daba todo y había muy poco agradecimiento de su parte. Lo sentíamos todos mis hermanos”, afirmó al diferenciarse de Helena, Dante y Paloma Ortega. Y remarcó: “Él lo dio todo y de más”.

Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli estuvieron nueve años en pareja Instagram

Esto reavivó la guerra entre las hijas de Tinelli y los hijos de Ortega, familias que nunca terminaron de congeniar. En este contexto, Yanina Latorre contó que Dante le envió un mensaje de voz a Lelé en donde desaprobó que hablara mal públicamente de su madre y en el que le recriminó que no entendía por qué debía estar agradecido con Marcelo.

Fue en ese punto que la angelita, quien además es amiga cercana del dueño de La Flia, reveló que él ayudó económicamente a Valdes -al igual que a sus hijos- cuando se separó de Ortega. “Fue duro, cuando Guillermina empezó a salir con Marcelo, estaba muy enojado Ortega y le cortó todo. No tenían un mango, por eso Marcelo le puso un departamento en el mismo edificio. La verdad Guillermina con Ortega sufrió muchísimo. Ahora después volvieron a tener vínculo y se siguen en redes”, expresó.

Guillermina Valdes y Sebastián Ortega se conocieron en 1998 y estuvieron juntos hasta el 2010 archivo

Con el fin de dar más contexto al rol que jugó Tinelli, recordó: “Guillermina la pasó muy mal porque vivía en un country. Ortega la tenía ahí confinada y si vivía en Capital toda la semana, hacía su vida, mientras ella estaba sola con los chicos en Pilar, y él iba de vez en cuando los fines de semana”.

Y agregó: “Ella la pasó muy mal hasta que un día dijo ‘quiero salir de este vínculo’, le dijo a Ortega ‘Mirá, flaco, yo quiero salir de acá, irme a vivir a Capital’, él no la dejó entrar a su casa a buscar su ropa”. Finalmente, resaltó: “Fue a la guardia del country donde vivió un montón de años con sus hijos, y no le dieron ni una media, y no la dejaron entrar porque había una orden de él de que no entrara. Guillermina la pasó mal”.

Cande Tinelli reveló cómo era su relación con Guille Valdés

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega estuvieron en pareja desde 1998 hasta el 2010, cuando anunciaron públicamente que le ponían un fin a su relación tras 12 años juntos. En su momento, aseguraron que la separación se daba en buenos términos, pero la cuestión se habría complicado cuando, tres años más tarde, la modelo blanqueó su noviazgo con Marcelo Tinelli.

