La tajante opinión de Verónica Lozano sobre la denuncia contra Jey Mammon por abuso sexual

Juan Martín Rago, conocido popularmente como Jey Mammon, fue suspendido como conductor de Telefe ante una denuncia por abuso sexual que recibió hace tres años.

El caso del expresentador de La Peña de Morfi se enmarcó en el destape de una red de corrupción de menores y de un operativo de la División de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, por el cual fue detenido el ganador del primer Gran Hermano, Marcelo Corazza. Consultada al respecto, Verónica Lozano, quien tenía una relación de amistad con Mammon, fue tajante: “Siempre le creo a la víctima”.

La denuncia por abuso sexual de menores contra el conductor se presentó en diciembre de 2020 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 3. La causa (número 53.975/2020) finalmente se cerró en marzo de 2021 por prescripción del supuesto delito.

Lucas Benvenuto, el denunciante, habló ahora, y en profundidad, de su vínculo con Mammon: “Él tenía 32 años y yo, 14. Salí con él desde esa edad hasta los 16 o 17 años. Mi mamá estaba al tanto, lo conoció y, cuando me iba de mi casa a la suya, ella me llamaba para preguntar si había llegado”, señaló.

Jey Mammon fue suspendido de Telefe ante las acusaciones de abuso sexual ALFIERI MAURO

La actriz Verónica Lozano, quien aseveró que mantenía un vínculo de amistad con el conductor, fue tajante al referirse a la causa. “Tanto lo de Jey como lo de Marcelo [Corazza] me parece espantoso. Estoy horrorizada”, puntualizó.

Y completó: “Jey Mammon es alguien a quien yo quiero mucho, pero no hablé con él, claramente. Está todo en manos de la Justicia y es un espanto”. Por su parte, Analía Franchín argumentó: “Creo que la Justicia lo tiene que aclarar. A mí, no me gusta condenar antes de que la Justicia se expida”.

Verónica Lozano y Analía Franchín apuntaron contra el abuso de menores tras la denuncia a Jey Mammon

Con respecto a la nueva conducción de La Peña de Morfi, que desde este domingo está a cargo de Georgina Barbarossa, la ganadora del Martín Fierro 2022 precisó: “Es una instancia de protección. Porque si arrancás un programa, claramente vas a tener que hablar de eso”. “Es horrible todo, pero, en principio, yo siempre le creo a la víctima”, sentenció Lozano.

Verónica Lozano: “Son delitos muy graves”

“Todo esto es una porquería. Estamos hablando de delitos muy graves, de trata de personas y de corrupción de menores. Cuando me enteré, no lo podía creer”, sentenció Lozano, con respecto a la detención de Marcelo Corazza el lunes pasado. “Supongo que no hay nadie que no se horrorice con una situación así”, agregó Franchín.

La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) hizo un apunte para perseguir este tipo de causas. “Más allá de si es responsable o no de lo que se lo acusa, es importante también transmitir, cuando surgen temas así y pasan a estar en la mesa cotidiana, que un abusador no necesariamente es un monstruo”, advirtió. Y cerró: “Tenemos que estar alertas en casa, que los chicos y las chicas tengan Educación Sexual Integral (ESI) para saber que nadie puede tocar ni abusar de ellos. Para que se hable de esto más profundamente”.

