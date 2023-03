Roberto Piazza contó que habló con Jey Mammon y fue tajante al opinar sobre la denuncia en su contra

escuchar

Esta semana, una denuncia apuntó directamente contra Jey Mammon: lo acusan de abusar sexualmente de un joven menor de edad. Desde que trascendió la información, el mundo del espectáculo se conmocionó, puesto que el conductor es muy querido en el ambiente. En las últimas horas, conocidos, colegas y compañeros de trabajo se expresaron sobre lo sucedido y dieron su punto de vista. Uno de ellos fue Roberto Piazza, amigo y además presidente de la Fundación contra el abuso infantil, quien reveló la contundente medida que tomará ahora.

“Confundido, mareado y angustiado”. Así describió que se sentía Roberto Piazza cuando diálogó con LAM (América) el viernes por la noche.

“Confundido porque para mí fue muy mal manejada esta historia de parte de la justicia. Si bien prescribió, no hubo investigación”, precisó.

Jey Mammon fue denunciado por haber abusado sexualmente de un menor de edad Telefé

En la historia hay dos protagonistas, por un lado, está Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Mammon por supuesto abuso sexual cuando él era menor de edad, y por el otro el conductor de La peña de morfi (Telefe), quien expresó a través de un comunicado que se trataba de “un episodio falso en gran parte de su contenido”. En este contexto, el diseñador se refirió a la postura que tomó, desde su Fundación, respecto al tema.

“No voy a defender a ninguno de los dos. Como presidente de la Fundación contra el abuso sexual infantil debo ponerme en un lugar neutral”, remarcó al tiempo que agregó: “Son dos vidas destruidas, la de la víctima y la del victimario”.

Roberto Piazza habló de la denuncia contra Jey Mammon

A su vez, contó cómo se enteró de la denuncia. Comentó que tras regresar de España hace un par de días, se contactó con algunos amigos para que lo ayudaran con un desfile a beneficio de la Fundación que hará en mayo, entre ellos Mammon, quien se mostró dispuesto a darle una mano con el evento.

“De repente estaba en la cocina con mi pareja mirando televisión y escucho a Lucas diciendo esto y fue un balde de agua hirviendo encima porque soy amigo de Jey hace 35 años”, sostuvo sorprendido.

Roberto Piazza reveló qué le dijo Jey Mammon tras la denuncia por abuso sexual

Por otra parte, durante la entrevista con el programa de América, Piazza dijo que apenas se enteró, le envió un mensaje por WhatsApp al animador, donde le expresó que lamentaba todo lo que pasaba, que ojalá la ley se maneje de buena manera y que iba a pedir que reabrieran el caso.

“Le dije soy su amigo, que no creo ni descreo, que no lo voy a juzgar, pero que tampoco puedo defenderlo”, detalló. En este sentido, indicó cuál fue la respuesta que recibió: “Él me dijo que soy un amor de persona, que me quiere mucho y que espera que la verdad salga a la luz”.

Casi al final de la nota, Piazza fue contundente respecto a la situación y dio su punto de vista. “Es un tema que pasa cada cinco minutos en la Argentina. En este caso estamos hablando de Jey Mammon, una persona que ayer lo quería el mundo y hoy lo odia el mundo. Es tremendo para él y para todos”.

Lucas Benvenuto, el joven que denunció a un conductor de televisión de haber abusado sexualmente de él cuándo era menor (Captura video)

Sin vueltas, Yanina Latorre le preguntó si pensaba que Jey podía superar esta situación y seguir adelante con su carrera. “No, no vuelve y el chico tampoco vuelve. Ya le cag... la carrera”, sostuvo.

Sin embargo, Nancy Duré intervino y dio su punto de vista: “No le cag...la carrera, en tal caso puede haber sido él el que se la arruinó si esto es cierto”. Ante esto, el diseñador fue lapidario: “Si lo hizo, fue un pel... que se cag... la carrera”.

LA NACION