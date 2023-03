Marcelo Polino habló de la denuncia a Jey Mammon y fue tajante: “Las penas deberían ser aún mayores de las que hay”

escuchar

Pocas horas después de que Jey Mammon fuese señalado como el responsable de abusar sexualmente a un menor de edad y en medio de la conmoción que provocó dicha noticia, una gran parte del mundo de la farándula argentina se reunió para celebrar el casamiento de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot. Como era de esperarse, el evento fue interceptado por un batallón de periodistas que, además de registrar la boda, también quisieron recabar las opiniones de las celebridades y destacadas figuras de la televisión que dieron el presente. Uno de ellos fue Marcelo Polino, quien no solo aseguró que nunca fue amigo del conductor sino que fue lapidario al momento de referirse al tema.

Marcelo Polino habló de la denuncia a Jey Mammon y fue tajante

En la tarde del jueves, cuando los medios y programas televisivos continuaban cubriendo la detención de Marcelo Corazza -el ganador de Gran Hermano 2001 que fue vinculado a una banda dedicada a la corrupción de menores de edad-, en A la tarde (América) habló Lucas Benvenuto, un joven de 27 años que fue víctima de una organización similar y que se animó a compartir su testimonio.

Pero, lo que nadie se vio venir, es que durante la entrevista habló de otra situación de abuso que vivió más de una década atrás a manos de una importante figura de Telefe. “Es conductor y es músico. Cuando salimos él tenía 32 años, y yo 14. Salí con él desde los 14 hasta los 16, 17 años. Mi mamá estaba al tanto, lo conoció y yo me iba de mi casa a su casa y mi mamá llamaba para preguntar si había llegado. A ese nivel de morbosidad...”, expresó. Aunque en su momento prefirió no revelar su nombre, horas después confirmó que se trataba de Jey Mammon.

Jey Mammon fue denunciado por abusar sexualmente a un menor ALFIERI MAURO

Las repercusiones no se hicieron esperar y el nombre del músico no tardó en ubicarse entre las tendencias de las redes y a protagonizar decenas de titulares. Lo primero que se supo fue que Telefe lo desvinculó removiéndolo del cargo de conductor de La Peña del Morfi y después comenzaron a llegar las diversas opiniones y comentarios de figuras del espectáculo, muchos de las cuales son amigas cercanas de Mammon.

Uno de los que se pronunció al respecto fue Marcelo Polino quien, a través de una nota que dio a LAM (América) desde el casamiento de Lizy Tagliani, se refirió a la denuncia de manera lapidaria. “Sorprendido”, dijo, cuando le preguntaron cómo recibió la noticia. A continuación, manifestó: “Estas situaciones con minoridad en situación de riesgo, hace muchos años acompaño a instituciones que acompañan a estos niños, y la verdad es que la Justicia tiene que actuar hasta las últimas consecuencias”.

Lucas Benvenuto denunció a un conductor de Telefe

Finalmente, expresó: “No tengo amistad con él, desconozco esta causa. Pero siempre digo que donde hay abuso de niños, la Justicia debe ir hasta el final. Las penas deberían ser aún mayores de las que hay”.

En cuanto a si Jey Mammon estuvo o no en la fiesta, la misma Lizy Tagliani en un móvil con el magazine de América aseveró que estaba invitado y que decidió no ir. No obstante, dejó en claro que prefirió no mandarle un mensaje ni hablar con él.

