Mirtha Legrand habló sobre la denuncia contra Jey Mammon: “Me impresionó mucho”

El mundo del espectáculo quedó conmocionado al conocerse una denuncia por abuso sexual contra Jey Mammon. Lucas Benvenuto, de 27 años, contó que hizo una presentación judicial contra el conductor, en 2020, pero que fue determinada como proscrita al tratarse de hechos ocurridos 12 años atrás. Las repercusiones no tardaron en llegar, luego de que el artista fuera apartado temporalmente de La Peña de Morfi (Telefe) y de su posterior descargo en las redes sociales. Nazarena Vélez, Yanina Latorre, Georgina Barbarossa, entre otras, se pronunciaron al respecto. Mirtha Legrand hizo lo propio con un contundente pedido para que se sepa la verdad.

“Me impresionó mucho”, contestó Mirtha Legrand ante las cámaras de Socios del Espectáculo (eltrece), mientras entraba al casamiento de Lizy Tagliani -el jueves por la noche-, apenas minutos más tarde de que se conociera el descargo en redes sociales de Jey Mammon, tras dos días de silencio ante la denuncia pública. El conductor aseguró que los dichos eran “un episodio falso en gran parte de su contenido”.

Mirtha Legrand habló de la denuncia contra Jey Mammon

En este contexto, la diva de los almuerzos fue tajante al momento de ser consultada sobre la inocencia de Jey: “No sé qué decirte. No me hagas contestar eso”. No obstante, al igual que con la denuncia hacia el ganador y productor de Gran Hermano, Marcelo Corazza, aseguró que se debe saber la verdad sobre los hechos por los cuales están acusados. “Me afectó muchísimo porque es amoroso, pero la justicia que actúe”, indicó la conductora al mismo tiempo que coincidió con la decisión de Telefe de apartarlo, hasta nuevo aviso, de la conducción.

Qué dijeron desde Telefe sobre Jey Mammon

Jey Mammon se convirtió en la figura de Telefe en 2021 luego de tomar la conducción de La Peña de Morfi, tras el fallecimiento de Gerardo Rozín. Desde entonces, es parte del “canal de la familia”. La nueva temporada del ciclo del domingo al mediodía comenzó el 19 de marzo de este año y dos días después salió a la luz la denuncia contra el conductor por abuso sexual.

Jey Mammon, acusado de abuso sexual contra un menor de edad ALFIERI MAURO

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo actualmente un programa en Telefe”, fueron las palabras de Lucas Benvenuto en A la tarde (América) y se limitó a indicar que el hombre al que refería también era músico, sin dar nombres propios. Rápidamente, las escasas descripciones fueron suficientes para que en las redes sociales se señalara a Jey Mammon.

Lucas Benvenuto y su denuncia contra Jey Mammon en A la tarde (América)

Tras dos días de silencio, casi al mismo tiempo, tanto Telefe y como el conductor -en sus redes sociales-difundieron un comunicado. Mientras que él señaló que se trataba de difamación y una causa por la que la Justicia ya actuó, el canal lo apartó de la conducción del ciclo hasta que se aclare la situación.

El comunicado de Telefe por Jey Mammon

“A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammon suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La peña de morfi , concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal. Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de los valores de esta compañía”, dice el comunicado oficial.

