La tajante reacción de Nicole Neumann al ser consultada por el escándalo de su ex Facundo Moyano

Durante la madrugada del martes 4 de agosto, Facundo Moyano fue detenido tras quedar envuelto en un confuso episodio vinculado con el consumo de drogas en su departamento de Belgrano junto con su pareja Candela Arizaga. Quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad y, si bien se encuentra en libertad, la fiscalía determinó que para mantener esta condición debe cumplir y respetar la restricción de acercamiento a la víctima (300 metros) y de contacto, la fijación de un domicilio y la obligación de acudir a todas las citaciones. En medio del escándalo, quien se pronunció al respecto fue su expareja Nicole Neumann, quien, si bien no entró en detalles, dejó en claro su postura.

“No tengo ni idea. Aparte, es una persona con la cual yo no tengo ni contacto ni diálogo ni absolutamente nada hace más de cinco años”, sostuvo con firmeza la modelo en diálogo con La mañana con Moria (eltrece) al ser consultada por el episodio que protagonizó el sindicalista. Si bien admitió que vio un poco de lo que sucedió, no quiso entrar en detalles: “Les juro que no es para nada tema mío, no tengo para nada ganas de opinar”.

"Es una persona con la cual yo no tengo ni contacto ni diálogo ni absolutamente nada hace más de cinco años", dijo Neumann al ser consultada por Moyano Gerardo Viercovich

Neumann buscó eludir todas las preguntas sobre su período al lado del sindicalista. Cuando buscaron indagar en si era “un buen recuerdo” dentro de sus relaciones, se limitó a responder: “Nada, de verdad. Estoy con otra persona, tuve un hijo, no tengo nada para decir”. En este sentido, para enfatizar, aseguró que el vínculo “está cerrado hace más de cinco años. No tengo nada que ver”.

Neumann y Moyano comenzaron una relación a mediados de 2017 y en enero de 2018 él confirmó la separación Gerardo Viercovich

La modelo comenzó una relación con el sindicalista en septiembre de 2017, unos pocos meses después de haber finalizado su matrimonio con Fabián Cubero. Él, por ese entonces, estaba recientemente separado de Eva Bargiela. “Hablamos todos los días por teléfono para contarnos qué se dice de nosotros… Nos lo tomamos con gracia, pero en algún punto es contraproducente porque no está bueno. Además, es difícil empezar algo con tanta presión. Te repito: solo se dio la situación de que me quería conocer, yo acepté y se armó un escándalo mediático tremendo", sostuvo Neumann en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina en aquella época. Mantuvieron un alto perfil durante el tiempo que salieron, pero en enero de 2018 él confirmó que ya no había relación ni tampoco posibilidades de reconciliación.

Eva Bargiela habló tras el escándalo de su exmarido Facundo Moyano

Además de Neumann, Eva Bargiela, que estuvo casada con el hijo de Hugo Moyano entre 2021 y 2023, también habló sobre el escándalo. “La verdad no tiene nada que ver conmigo y no tengo nada para decir”, sostuvo en diálogo con Primicias Ya (América TV). “No importa si me sorprende o no, no tengo nada para decir del tema. No tiene que ver conmigo”, insistió a modo de despegarse completamente de la imagen de su exmarido y para remarcar que no quería hablar sobre el tema. Cuando le consultaron si durante la relación vivió alguna situación de violencia, una vez más prefirió llamarse al silencio. “Perdón, te juro que me da vergüenza tener que cortarles el rostro porque sé que son un amor siempre, pero no tengo nada para decir”, sentenció.