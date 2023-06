Mirtha Legrand habló con el intendente de Villa Cañás por su estatua y reveló el peculiar pedido que le hizo

escuchar

Días atrás, en el marco del cumpleaños 121° de Villa Cañás, las autoridades inauguraron una estatua en honor a Mirtha Legrand. El homenaje tomó una fuerte repercusión debido a que se indicó que para muchos no es para nada fidedigno con el aspecto de la diva. Las críticas fueron apoyadas por la conductora, quien decidió hablar con el intendente de la localidad y hacerle un pedido muy especial.

El artista cordobés Daniel Melero fue el encargado de realizar la escultura de cobre en tributo a la conductora más longeva del país, que cumplió 55 años frente a la pantalla chica. El resultado de su trabajo fue duramente criticado por el público - sobre todo en las redes sociales - dado que no se encontró un parecido entre la estatua y el aspecto físico de Legrand.

(Foto Instagram @mirthalegrand / Captura Twitter)

Rápidamente, “la Chiqui” se hizo eco de la situación y dejó en claro que no le agradó nada la obra. “No me gustó. Yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije ‘muchas gracias’”, expresó en diálogo con su hija, Marcela Tinayre en Polémica en el bar (América).

Mirtha Legrand habló sobre la estatua que le hicieron

Su hija, por su parte, dijo que le parecía un “horror” la escultura y criticó fuertemente la zona de la boca y los dientes como la peor del trabajo. En la breve conversación en vivo, Mirtha adelantó que tenía pensado hablar con las autoridades de la ciudad y eso finalmente ocurrió. Puntualmente, conversó por teléfono con el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, quien fue muy comprensivo ante su postura.

“Hablé con el intendente que se llama Norberto Gizzi, que es encantador. Esto fue con motivo de los 121 años de la fundación de Villa Cañás, donde estamos mi hermano y yo y, lamentablemente, no la pusieron a mi hermana Goldy. Le dije ‘mire, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela, ni los dientes son míos”, reveló Legrand el martes por la noche durante una charla con la prensa en un evento de moda.

Mirtha Legrand reveló qué pasó con su estatua de Villa Cañás

En ese sentido, explicó que el funcionario le ofreció remover la obra. “Yo le dije que no la saque, que la haga arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de la provincia de Córdoba, que no me conoce seguramente. Le dije que le dé una foto mía y que me haga de vuelta porque yo no me reconocí”.

Pese al pedido de la conductora, las autoridades decidieron remover la escultura ubicada en la plaza que lleva su nombre. Lo cierto es que el artista a cardo de la obra, Daniel Melero, en diálogo con El doce aseguró que todo se realizó con la autorización de la conductora.

Respecto a las críticas, fue tajante: “No tienen que ser destructivas porque no sirve para nada. Ante el error, siempre está la crítica. La gente opina y muchas veces la costumbre es opinar sin saber”.

LA NACION