Taylor Swift en Argentina: cómo usar All Access para comprar entradas

Las entradas para los dos recitales que Taylor Swift dará en la Argentina, el 9 y el 10 de noviembre en la cancha de River Plate, se pueden comprar mediante la plataforma All Access, desde donde hoy se activó la preventa para acceder a las 24.000 entradas.

Dicho portal permite colocarse en la fila virtual para la preventa, que está habilitada desde hoy a las 10 únicamente para los clientes del Banco Patagonia. A su vez, este será el sitio a través del cual mañana se pondrán a disposición las localidades restantes para la presentación del The Eras Tour, que traerá a la artista estadounidense al país por primera vez.

La fila virtual para comprar las entradas de Taylor Swift en la Argentina se actualiza automáticamente y no es necesario refrescarla

A quienes ingresen al portal para adquirir los tickets se les asignará un lugar aleatorio en la fila virtual. Desde esta página advierten que quienes accedan a esta lista no tienen que refrescar con F5 y, en cambio, deben esperar a que la misma se actualice automáticamente.

Esta será la primera oportunidad para acceder a las entradas de la primera visita de Taylor Swift a la Argentina. Sin embargo, el mayor número de localidades será destinado a la venta general, mañana a partir de las 10.

Cuándo es la venta general de las entradas para ver a Taylor Swift en la Argentina

El comienzo de la venta general para las entradas de Taylor Swift será a partir de las 10 del martes 6 de junio, según afirmaron desde la organización del evento. La mecánica será la misma que para la preventa: los interesados deberán ingresar a la página web de All Access y colocarse en la fila virtual, donde se podrán comprar los asientos con todos los medios de pago.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Taylor Swift en la Argentina

El precio de las entradas para Taylor Swift en el Estadio Monumental oscila entre los $16.000 (con visión restringida) y los $85.000 para la platea preferencial, a lo que se suman los costos de servicio. En el medio, hay distintas opciones que corresponden a las diferentes ubicaciones que ofrece la cancha de River Plate.

Campo delantero: $75.000 + costo de servicio

Campo trasero: $40.000 + CS

Platea preferencial: $85.000 + CS

Platea preferencial Visión lateral: $75.000 + CS

Platea alta: $45.000 + CS

Sívori media: $50.000 + CS

Sívori alta: $30.000 + CS

Centenario Media Visión Restringida: $19.000 + CS

Centenario Alta Visión Restringida: $16.000 + CS

La ubicación de las entradas para los shows de Taylor Swift instagram @dfallaccess

Cómo son los paquetes VIP del tour de Taylor Swift en la Argentina

Además de las localidades para el recital de Taylor Swift, la organización del evento también provee algunos paquetes VIP, que suman a los tickets distintos objetos de merchandising y la posibilidad de ingresar antes al estadio que las entradas generales. Los paquetes llevan el nombre de algunas de las canciones y letras de Taylor Swift, que sus fans cantarán en la noche de los conciertos.

Paquete It’s Been A Long Time Coming

Incluye un ticket de Platea Preferencial con ubicación reservada, un set de cuatro posters de Taylor Swift y el siguiente merchandising exclusivo:

Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show

Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego

Paquete Karma Is My Boyfriend

Un ticket de Campo Delantero con early entrance al sector antes que los tickets normales de Campo Delantero General, al que se le suman cuatro posters de Taylor Swift. Además, incluye los siguientes objetos de merchandising exclusivo:

Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show

Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego

Paquete I Remember It All Too Well

Una entrada para la Media Sivori General con early entrance al sector, antes que los tickets normales de Media Sivori General. Incluye cuatro posters de Taylor Swift con el siguiente merchandising exclusivo:

Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show

Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego

Paquete …ready for it

Un pase para la Platea Alta General con early entrance al sector. Se le suman cuatro posters de Taylor Swift y distintos objetos de merchandising exclusivo:

Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show

Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego

Paquete It’s A Love Story

Un ticket de Campo General de pie con early entrance al sector, cuatro posters de Taylor Swift y merchandising exclusivo:

Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show

Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego

Paquete We Never Go Out of Style

Un ticket de Alta Sivori General con early entrance al sector, cuatro posters de Taylor Swift y el siguiente merchandising VIP exclusivo:

Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour

Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show

Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego

