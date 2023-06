Estaba en su graduación y recibió una sorpresa de su papá que hizo llorar a todos: “Se me hundió el corazón”

escuchar

Pamela Hernández tuvo que despedirse de su papá en julio de 2022, cuando él, como suboficial de segunda clase de la Marina de EE.UU., viajó hasta Medio Oriente para hacer su trabajo como militar. Desde esa fecha hasta ahora, ambos se perdieron fechas especiales, como sus cumpleaños y las fiestas de fin de año. Sin embargo, Douglas Hernández, su padre, no estaba dispuesto a ver desde una pantalla cómo ella recibía el título de su Maestría en Administración Pública de la University of Nevada, Las Vegas (UNLV).

Su historia se convirtió en una de las más emotivas de las redes sociales y conmovió a muchos. Faltaban pocos meses para la graduación de su hija cuando Hernández ya pensaba una estrategia para sorprenderla: habló con la institución académica para que lo dejaran subir al escenario del Thomas & Mack Center cuando le entregaran su diploma. “Recibí un correo electrónico que decía: ‘Tengo una hija que se graduará en mayo y estoy en el extranjero y quería saber si había alguna manera de sorprenderla’”, contó Valarie Burke, vicedecana de posgrado y servicios estudiantiles, sobre los detalles de la planeación para KTNV.

La recién graduada y su papá tenían casi un año sin verse KTNV

Poco antes del día del evento, Douglas viajó durante 30 horas para llegar al recinto y una vez que estuvo allí se mantuvo detrás de bambalinas. Mientras los estudiantes se preparaban para ser llamados para recoger su diploma de fin de curso, él también esperaba su turno para ir a felicitar a Pamela en frente de todos.

El flamante momento dejó a muchas personas entre lágrimas, dado que la joven estaba parada en el escenario y de pronto su papá apareció por detrás. De inmediato, estalló en llanto y le dio un emotivo abrazo. “Se me hundió el corazón. Tenía muchos nervios, quiero decir, estaba temblando. No podía creerlo”, describió Pamela para la misma cadena citada.

La recién graduada se dijo muy afortunada de poder pasar con su padre un día tan importante, ya que en diferentes momentos de su vida sufrió su ausencia. Tener un padre dentro del ejército significa hacer sacrificios y despedirse de él por temporadas largas, por lo que la sorpresa fue excepcional. “Estoy feliz de estar aquí. Estoy feliz de tener a mi papá aquí y estoy feliz de comenzar un nuevo capítulo en la vida”, concluyó.

Lo especial de las graduaciones

Las entregas de diplomas tiene algo especial, no solo porque marcan etapas de estudio y esfuerzo que se terminan, sino también porque en general se hacen presentes las familias y seres queridos. Para un adolescente de 14 años fue tan importante llegar a su evento de graduación, que no le importó no contar con los recursos económicos suficientes para tomar algún medio de transporte y decidió viajar a pie a pesar de que sus zapatillas no estaban en las mejores condiciones.

La presidenta de la universidad se sintió conmovida por la historia y le dio una beca completa @HarrisStowe/Twitter

Llegó cansado, pero con la motivación de haber terminado esa etapa estudiantil. Como respuesta, los directivos de su escuela, la Harris Stowe State University, decidieron darle una beca de cuatro años para que continúe con sus estudios sin preocuparse por el dinero.

