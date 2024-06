Martín Ku le hizo un reclamo a su novia, Marisol, y tuvieron su primera discusión en la casa de Gran Hermano

Escuchar

Este lunes, la casa de Gran Hermano (Telefe) se llenó de alegría con el recibimiento de nuevos familiares y algunas parejas de los últimos seis competidores que siguen en carrera a la final: Darío, Juliana, Emmanuel, Bautista, Nicolás y Martín.

Tal como sucedió semanas anteriores, los participantes volvieron a recibir a sus seres queridos para otorgarle una dinámica novedosa y distinta al reality. Una de las entradas más esperadas fue la de Marisol, la novia de Martín Ku. El líder semanal fue quien más se emocionó al volver a ver a su novia, hecho que dejó en evidencia con la bienvenida a puros besos y abrazos que le hizo.

En esta línea, ‘El Chino’ le expresó todo su cariño a la joven que, desde hace seis meses, maneja el fandom de su novio, las propuestas comerciales que lo quieren como protagonistas y todo lo relacionado con su estrategia en el afuera.

Martín Ku le hizo un reclamo a su novia, Marisol, y tuvieron una discusión en la casa de Gran Hermano: “Esperaba un poco más”

Sin embargo, algunas horas después, la pareja tuvo su primer desencuentro. Los reclamos no tardaron en llegar y Martín aprovechó que tenía a su novia junto a él para expresarle lo mal que se había sentido cuando ella lo visitó durante el “Congelados”. Cabe destacar que, en esa forma de juego, los participantes reciben por pocos minutos a sus seres queridos, pero no tienen permitido moverse ni hablar.

“No me diste el abrazo que esperaba. Yo pensé que te ibas a tirar encima mío, que me ibas a apretar con todo contra tu cuerpo. Que te ibas a prender de mí y no te iban a poder sacar. Y me diste un beso y un abrazo y me dijiste algo, pero no era lo que yo imaginaba”, le reclamó El Chino, decepcionado.

Marisol, rápidamente, trató de explicarle lo sucedido: “Pero yo no me podía arriesgar mucho porque si te movías o reaccionabas de alguna manera, venía la sanción, no te olvides de eso”. Incluso, minutos antes de la entrada de la joven, Martín había sido el ganador de la casa prefabricada. Por ese motivo, ambos desbordaban de emoción aquel día. Esa también fue la razón por la cual la joven intentó cuidarse durante cada segundo de su ingreso, procurando que su novio no se arriesgara a perder el premio que acababa de conseguir.

Martín Ku le hizo un reclamo a su novia, Marisol, y tuvieron una discusión en la casa de Gran Hermano: “Esperaba un poco más”

“Pero yo te hacía muchos gestos con mis ojos para que vengas encima mío, para que me abraces más fuerte, para tener un poco más de contención y de afecto. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, esperaba un poco más, en serio”, le reclamó el participante del reality.

“Tintu”, como la llama Martín, llegó a la casa en un momento crucial para el jugador, ya que en tan solo tres semanas se sabrá quiénes son los finalistas de esta edición y él tiene muchas chances de lograrlo.

LA NACION