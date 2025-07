La última declaración de amor de Nico Vázquez a Gimena Accardi antes de su separación

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi decidieron anunciar públicamente su separación tras 18 años juntos. La noticia hizo estallar las redes sociales y portales de noticias debido a que la pareja era una de las más consolidadas en el ambiente artístico. A su vez, sus muestras de cariño en público estuvieron latentes hasta el último momento.

Precisamente, seis semanas atrás, los actores celebraron juntos el cumpleaños número 40 de Gimena en un restaurante japonés rodeados de sus amigos y familiares cercanos. Es por eso que nadie sospechaba que atravesaban una crisis puertas adentro. En aquella oportunidad, el exactor de Casi Ángeles le escribió a su mujer un extenso escrito que decidió compartir en su cuenta oficial de Instagram con fotos y videos de sus viajes alrededor del mundo.

Así saludaba Nicolás Vázquez a Gimena Accardi por su cumpleaños en el mes de mayo

"Feliz cumple @gimeaccardi sos una mujer increíble. Hace años que tengo la suerte de festejar a tu lado, y todavía me sigo sorprendiendo de todo lo que sos. Sos hermosa, sensible, fuerte, talentosa, luminosa, profunda, graciosa, auténtica, tan buena persona. Todos los días agradezco tenerte a mi lado, porque haces que todo sea más lindo y verdadero. Festejo todo lo que te pasa y sos merecedora y más. Feliz cumple amor. Te amo y admiro muchísimo. Sé feliz hoy y siempre", escribió.

Las fotos elegidas por Nicolás Vázquez para el posteo de cumpleaños de Gimena Accardi (Foto: Instagram @nicovazquezok)

La publicación, que en aquel entonces estuvo llena de mensajes de cariño para la pareja, en las últimas horas se llenó de comentarios de los usuarios que quedaron atónitos con su separación. “No permito ni autorizo, Nico. Mi corazón en trizas”; “Veo esto y no quiero creer que se separaron” y “Yo la odiaba porque se había ‘metido’ en un matrimonio, con los años me taparon la boca. Era realmente amor, lucharon por lo que sentían, un amor hermoso”, fueron algunos de los tantos que inundaron el posteo.

Los mensajes de los fanáticos de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi al enterarse de su separación (Foto: Instagram @nicovazquezok @gimeaccardi)

Los comunicados con los que de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron el fin de su relación

El primero en hacer el anuncio, solo por dos minutos, fue el actor. “Después de compartir con @gimeaccardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”, comenzó Nico Vázquez en un extenso texto subido a sus historias de Instagram.

“No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar”, reflexionó sobre su relación.

El comunicado con el que Nico Vázquez anunció su separación (Foto: Captura Instagram/@nicovazquezok)

“Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”, concluyó.

Al instante, Gimena Accardi escribió en sintonía con su expareja: “Después de compartir con @nicovazquezok 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”.

El comunicado de Gimena Accardi anunciando su separación de Nicolás Vázquez (Foto: Historia de Instagram @gimeaccardi)

“No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar”, analizó.

“Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”, cerró.