El mensaje de Sylvester Stallone dedicado a Nico Vázquez y al elenco teatral de Rocky

Ayer, el día en el que cumplió 79 años, Sylvester Stallone recibió un especial homenaje de parte de Nicolás Vázquez, el protagonista y director de la versión teatral de Rocky, que estrenó el pasado 12 de junio en el teatro Lola Membrives. Y para sorpresa del elenco argentino que le cantó el feliz cumpleaños desde el escenario, el icónico intérprete de Rocky Balboa compartió las imágenes a través de sus redes sociales.

“Hoy se lo vamos a dedicar a Sylvester Stallone que es su cumpleaños. ¡Para vos!“, se escucha decir a Vázquez antes de salir a escena junto a sus compañeros, Dai Fernández, David Masajnik, Leo Trento, Diego Hodara y Mercedes Oviedo, entre otros.

Luego, las imágenes muestran al actor repitiendo las mismas palabras, esta vez desde arriba del escenario. ”A vos, que confiaste en nosotros, desde acá, desde Argentina y en español...“, dice antes de cantarle el feliz cumpleaños a la estrella de Hollywood junto al público presente en la función.

Lo curioso fue que el propio Stallone compartió el video a sus 19 millones de seguidores de Instagram con un mensaje de agradecimiento por el cariño recibido. “¡Qué increíble saludo de cumpleaños del elenco de la obra Rocky en Argentina! ¡Muchísimas gracias!“, expresó Sly.

Emocionado, Vázquez respondió: “Gracias por crear un personaje tan icónico y por darme la oportunidad de interpretarlo con todo el amor y el respeto que se merece. Todos te admiramos profundamente. Argentina te ama y, de verdad, el mundo entero también. Gracias por tu Rocky eterno”.

La publicación de Sylvester Stallone en Instagram con el saludo de cumpleaños de Nico Vázquez

En una entrevista con LA NACION, Nico Vázquez contó que las negociaciones para adquirir los derechos de la obra fueron muy difíciles, especialmente porque él no quería hacerla en formato musical, como se había montado hasta el momento.

“Argentina, y me da orgullo decirlo, estrenará una versión lo más parecida posible a la película y aprobada por Stallone“, dijo el actor y director. “Fue una negociación que llevó más de seis meses, pero, finalmente, le dieron el visto bueno con felicidad a nuestra adaptación”, agregó.

Cuando fue consultado si tuvo contacto directo con Stallone, Vázquez señaló: “Lo más fuerte que me sucedió fue leer el libro, donde figuraba su nombre, y luego, cuando llegó el contrato, firmar donde también aparecía él”. Sin embargo, aseguró que no estaba en sus planes “perseguirlo” para conocerlo porque “sería cargoso” de su parte.

Nico Vázquez en la funcion de prensa de Rocky, en el teatro Lola Membrives Gerardo Viercovich - LA NACION

El entrenamiento

“No van a ver a Stallone, pero sí va a estar Rocky. Es un homenaje. Existe el miedo a que no te salga, a que no vaya nadie a ver la obra, pero, como dice Rocky, ‘nada pega más fuerte que la vida’. Ahí es cuando me levanto y pienso ‘estoy protagonizando la pieza que amo, haciendo el personaje que quiero y trabajando con amigos’. No puedo pedir más. Aunque me duela todo el cuerpo, me levanto a la mañana para hacer lo que quiero. ¿Cuánto vale eso? Ahí es cuando el miedo se va", resaltó Vázquez a LA NACION.

Para interpretar a Rocky Balboa, el actor inició hace casi un año un exhaustivo entrenamiento físico. De a poco, y aún con su espectáculo anterior en cartel, debía ir modificando su cuerpo, desdibujando las curvaturas de Tootsie para ir ganando masa muscular y contundencia de boxeador. “Mi entrenador es el coreógrafo de las peleas”, contó a este medio.

Duerme cerca de ocho horas diarias, desayuna fuerte (palta, huevo, rodajas de pan) y acude al gimnasio cada mañana para hacer trabajo de fuerza. “No paré ni en mis vacaciones”, detalló. Los dulces y las harinas son malas palabras. También apela a las proteínas y la creatina. “Voy a cumplir 48 años y el cuerpo comienza a doler. Cuando termino la pelea se me hincha la mano; me duele la cintura, tengo dolores de piernas, pero nunca dejo de entrenar”.