La Voz Argentina: un olvido de Ricardo Montaner dejó afuera a un participante elogiado

Ricardo Montaner se disculpó con un participante en La voz argentina (Telefe) y reconoció que se olvidó de darse vuelta. Luis Carrasco cantó “Alfonsina y el mar” este domingo y conmovió al jurado, sin embargo, deberá ir al repechaje para ver si puede seguir en el certamen.

“La canción fue tan hermosa que me olvidé de dar la vuelta”, asumió el padre de Mau y Ricky, también jurados del programa, haciendo referencia a que debería haber volteado su sillón durante la interpretación del tema, lo que significa decir que el participante queda seleccionado para su equipo.

Luis Carrasco brilló en el escenario con “Alfonsina y el mar”, pero quedó afuera

“Perdoname. Me equivoqué”, reconoció el artista frente a Carrasco. “¿Lo repetimos?”, le pidió el participante con ojos tristes. Como volver a hacerlo está fuera de las reglas del concurso, el coach le respondió: “Sigue adelante. Que Dios te bendiga”.

Carrasco tiene 31 años, es oriundo de Villa Regina, en Río Negro. Según contó en su presentación trabaja en un galpón de empaque y es pintor. “Mientras sea trabajo y con honestidad, no tengo problema”, señaló.

Desde chico es un apasionado de la música, sobre todo del folclore y suele cantar en las peñas de su ciudad. “Me gustaría que a partir de La voz me pueda dedica de lleno a lo que es la música que es lo que siempre me apasionó, me gusta desde que soy chico. También creo que sería un orgullo para mi familia el dedicarme a esto porque creo que ellos han hecho un gran esfuerzo para que yo pueda estar acá presente”, confió.

Luis Carrasco cantó "Alfonsina y el mar" en La Voz Argentina y los jurados no lo eligieron pese a su gran talento Captura de TV/ Telefe

Carrasco eligió la canción con el fin de conquistar a Soledad Pastorutti, ya que buscaba integrar su equipo. Sin embargo, la cantante no se volteó. Y explicó por qué: “Voy a hacerme cargo del lugar que me toca ocupar en La Voz. Por ahí me ven como la obvia que cuando escucha folclore va a tocar el botón. La realidad es que elegiste una canción que a mí me emociona muchísimo. Lo primero que pensé es ‘no me voy a dejar llevar por el tema, tengo que escuchar la voz´. Debo decirte que lo hiciste muy bien, fue muy correcto, tenés una voz muy especial, pero a mí no me alcanzó”.

Luego, la intérprete de “Tal como siento” resaltó que notó “una forma lineal de cantar” en el participante y reconoció: “Quizás soy mucho más exigente con este género que con otros, porque escucho muchas voces que lo cantan”.

En el caso de Lali Espósito y Mau y Ricky, los jurados destacaron el talento del participante y aseguraron que no se dieron vuelta porque esperaban que lo hiciera “La Sole”. “Creo que esperé de los demás y no me hice cargo de lo que me había pasado en la piel y de la emoción que había generado tu voz Luis”, le dijo la ex Teen Angel.

Mientras que los hermanos Montaner, sostuvieron: “Hay ciertas voces que pasan por aquí que capaz con el género musical que hacemos, darnos vuelta es casi como el peor es nada para el artista”.

La bronca de Patricia Sosa

La performance de Carrasco logró conmover a los usuarios, que se quejaron en las redes sociales por la actitud del jurado. Entre ellos, estuvo la cantante Patricia Sosa que se mostró indignadísima con Lali, Soledad, Montaner y Mau y Ricky por lo que había ocurrido.

“O sea que por muy bueno y ponerle la piel de gallina a los jurados lo bocharon. Ojo, chicos…”, escribió la artista en su cuenta oficial de Instagram, junto a un video de la presentación del participante.

Patricia Sosa se indignó con el jurado de La Voz Argentina por haber dejado afuera a Luis Carrasco Instagram: @patriciasosaoficial

Esta no es la primera vez que el jurado se arrepiente por no haberse volteado en las audiciones a ciegas. Anteriormente, ya se habían disculpado con el cordobés Ignacio Sagalá con el cual vivieron una experiencia similar.

Lo bueno es que estos artistas que no quedaron en esta instancia, podrían volver al certamen si ganan La Voz: el regreso, un spin off digital conducido por Stefi Roitman en el que la encargada de elegir al ganador será la cantante Emilia Mernes.

LA NACION