La Voz Argentina: el talento de dos hermanos que conmovió al jurado

En una noche en la que muchos participantes no lograban llamar la atención de los especialistas, la aparición de dos hermanos que cantan a dúo fue una de las grandes sorpresas. Gonzalo y Gabriel Moyano interpretaron “Chaqueñamente”, y el talento de ambos atrapó inmediatamente la atención de Ricardo Montaner.

Al momento de contar quiénes son, Gonzalo expresó: “Arrancamos en el 2004, con mi abuelo y mi papá, teniendo ocho y seis años. Empezó todo en casa, con las guitarreadas familiares y los asados. Mi abuelo y mi papá fueron músicos de toda la vida. Y nosotros empezamos a hinchar un poquito con eso”. Con respecto a cómo surgió el amor por la música, Gabriel agregó: “Cuando quiero recordar cómo arrancamos a cantar, voy y agarro una caja de fotos y miro una foto, en la que está mi abuelo detrás, y nosotros cantando. La miro y se me caen las lágrimas”. Muy emocionados, ellos también explicaron que fue gracias a ese abuelo que tuvieron la posibilidad de subir por primera vez a un escenario.

Más adelante, los hermanos aseguraron que se identificaban mucho con la historia de La Sole, que también canta junto a su hermana. Una vez hechas las presentaciones, Gonzalo con su violín, y Gabriel con su guitarra, hicieron “Chaqueñamente”. Durante esa interpretación, fue finalmente Ricardo Montaner quien dio vuelta su silla.

Al momento de tomar la palabra, Montaner dijo: “Llegan aquí, cantan con dignidad, es hermoso, conmueve mi corazón”. La Sole les preguntó por la elección de la canción, y detalló: “Eligieron una canción del medio del monte, la sacaron del Pilcomayo. A mí me faltó esa lágrima con la que cantan los chaqueños, no los del Chaco, sino de la región”.

Entre lágrimas, Gabriel explicó que el papá de ambos había fallecido la semana pasada. “Arrancamos esto con él. No está acá, pero está en nuestros corazones”. Muy sensibilizado por la emoción de los participantes, Montaner concluyó: “No saben la satisfacción que me da haber dado la vuelta, y saber que los voy a poder acompañar hasta el final. Y me encantaría ser su papá mientras estén aquí en La Voz”, cerró.

LA NACION