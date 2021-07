La Voz Argentina: Stefi Roitman rompió el silencio sobre el escándalo de la participante “acomodada”

En los últimos días, un escándalo salpicó a La Voz Argentina, involucrando a una de las competidoras y a una parte del jurado. Después de la presentación de Jazmín “Jacinta” Sandoval, el domingo pasado, se conoció que mantiene un vínculo con Stefi Roitman, pareja de Ricky Montaner, y en las redes sociales denunciaron un posible “acomodo” en el certamen. Ahora, desde Miami, la influencer se refirió a la polémica y negó que su relación con Sandoval pudiera tener alguna incidencia en su participación en el programa.

La Voz generó varias repercusiones desde su estreno. Por un lado, por ofrecer algunos destacados espectáculos musicales y, por el otro, por la oportunidad de ver en pantalla las interacciones entre los concursantes y el jurado: Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y sus dos hijos, Mau y Ricky. Sin embargo, luego de que se vinculara a Jacinta con Stefi (y, por ende, con Ricky), la controversia sacudió al ciclo de Telefe. Ahora, Roitman conversó con el programa radial Moskita Muerta (La Once Diez/Radio de la Ciudad) e intentó aclarar la situación.

Jazmín "Jacinta" Sandoval, la participante de La Voz Argentina que se vio envuelta en un escándalo La Voz Argentina (Telefe)

“Si yo tuviese el poder de acomodar gente no sé qué estaría haciendo”, dijo. “No conozco a nadie ni tengo contacto con nadie más que el trabajo con otros y mi trabajo. No me gasto en explicar mucho porque sé que no es verdad”, agregó la influencer. Luego, se refirió a la performance de Sandoval en el reality show musical: “La mina es re talentosa y el casting se hizo como hace dos años. De hecho, para que no se arme esto yo intento no estar en contacto con nadie. Cada uno de los que está ahí es porque se lo merece”.

Hacia el cierre de la entrevista, la pareja de Ricky Montaner contó que le molesta que se refieran a la familia de su novio como una suerte de “secta”. “Es hermoso nuestro clan, la pasamos bien y nos amamos”, señaló. “Pero si hay algo que no me gusta nada que es a veces leer que Montaner acomodó a uno o que me acomodaron por ser la nuera. Yo no conozco a nadie’”, finalizó.

LA NACION