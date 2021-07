La Voz: Vive en Loma Hermosa y tiene la misma voz que Juan Román Riquelme

Rastas hasta las rodillas producto de una década sin cortarse el pelo, 35 años yl el sueño de vivir de la música. Sergio Damián Verón llegó a La Voz Argentina sin demasiadas expectativas: “Me anoté en el casting para sacarme la duda si era verdad o no, por muchos comentarios que me decían que por ahí no era cierto”.

“Quise hacerlo estudiar de todas las maneras posibles -reconoció Beatriz, su mamá-, pero no. Él siempre se inclinó por la música”. También por el boxeo: “De chiquito me gustaba el deporte, las artes marciales. No tuve la posibilidad de llegar a un nivel profesional pero siempre estuve ligado ahí, acompañando el sentimiento con mi hermano, apoyando lo que a uno le gusta”.

Aunque su estilo presagiaba otra interpretación, Damián intentó conquistar al jurado con la mexicana “Volver, volver”, que popularizó Vicente Fernández, en una potente interpretación que le bastó a Ricardo Montaner para querer sumarlo a su equipo.

Con los cinco jurados dados vuelta, y la emoción del participante agradeciendo el privilegio, “estar presente aquí acompañado de mi padre y de un amigo ya es un montón. Muchas gracias”.

En eso, La Sole hizo el comentario justo para salir de tanta emoción acumulada: “También podrías ser el imitador de Juan Román Riquelme”. Y la verdad es que sí, porque Damián habla exactamente igual que el jugador de fútbol. Simpático, genuino y con honestidad brutal, el participante aseguró: “hice cosas que no estoy acostumbrado a hacer por estar acá”. Y a su manera lo consiguió.

