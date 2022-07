Lali Espósito es una de las artistas más destacadas del momento y cada fecha del Disciplina Tour es prueba más que suficiente. Luego de dos años alejada de los escenarios, regresó con más fuerza que nunca y, no importa en donde esté, sus shows siempre dan de qué hablar. Desde los osados looks hasta los íntimos momentos que recrea sobre las tablas, cada detalle está pensado para dejar a todos sin palabras. Su más reciente fecha en Santa Fe no fue la excepción, ya que, cerca del final, ubicó a la influencer Nati Jota junto a ella y terminaron a los besos frente a una audiencia que no creía lo que veía.

Lali Espósito subió a Nati Jota al escenario y terminaron a los besos en pleno show

Apasionada por el arte desde temprana edad, Lali aprendió a dominar los escenarios cuando era apenas una niña. A fuerza de talento y puro carisma, no hay cosa que haga que no deje al público desesperado por más. El Disciplina Tour, el cual inauguró el 24 de junio luego de un par de años en donde los shows estuvieron prohibidos debido a la pandemia de Covid, fue el claro ejemplo de dicha habilidad.

Emocionada por volver a reencontrarse con sus fans, la ex Casi Ángeles decidió que la nueva gira tenía que compensar los largos meses de inactividad y, por ende, diseñó un show al que no le faltó nada. Con un repertorio que va desde sus clásicos más escuchados hasta algunos de sus nuevos estrenos, un batallón de bailarines que la acompaña durante las complejas coreografías y múltiples cambios de vestuario, fue catalogado por muchos como el mejor espectáculo del año.

Lali Espósito en medio del Disciplina Tour Instagram: @lalioficial

Pero, sumado a los sucesos perfectamente planeados para generar impacto, Lali también protagonizó una serie de escenas improvisadas que la ubicaron entre los nombres más mencionados en las redes. Uno de ellos fue cuando, accidentalmente, olvidó darle un beso a una de sus bailarinas durante el baile de “N5″, la sensual canción que creó inspirada en sus encuentros con Lola Índigo.

Concentrada en seguir con el tema, siguió de largo cuando su colega se acercó sugestivamente y, en vez de seguir de largo, frenó en medio del escenario para reírse por un par de segundos. Así mismo, horas más tarde compartió el video en su perfil de Instagram con una picante respuesta. “Después sacrifiqué verso para besarte bebé”, escribió por encima de la grabación.

Algo similar sucedió en la noche del viernes durante su show en Santa Fe. Entro los múltiples fans que fueron a verla a la Estación Belgrano se encontraban Nati Jota, Flor Jazmín y Kevsho, tres destacados influencers argentinos. En un punto de la noche, la “Diva” los invitó a todos al escenario y, tras tomarse el shot con el que cierra cada show, se dispuso a besarse con cada uno de ellos alentada por una audiencia que no dejaba de cantar a los gritos.

El beso de Lali Espósito y Nati Jota captura de video

“Feliz sábado de besos”, tipeó a modo de descripción en un posteo en donde incluyó una recopilación de los picos que distribuyó a lo largo del tour con bailarines, músicos y algunos invitados. Divertida, Nati Jota comentó: “Un placer participar del Chape Tour 2022, ¿hay 2023?”. Aunque lo dijo en forma de broma, tanto ella como los fans se lo preguntan en serio, deseosos de ver a la cantante nuevamente sobre el escenario.