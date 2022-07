Trabaja en un vacunatorio, atendió a Lali Espósito y reveló el gran gesto que la artista tuvo con ella: “Me temblaba la voz”

Muchas personas tienen el sueño de encontrarse con sus ídolos, verlos aunque sea unos segundos, decirle lo mucho que los admiran y tomarse una fotografía que seguramente terminará enmarcada o como fondo de pantalla del teléfono celular. Hay veces, que los deseos se cumplen y en los lugares más insólitos. Melina trabaja en un vacunatorio donde atendió nada más y nada menos que a Lali Espósito y compartió su inolvidable experiencia en las redes sociales, donde sus palabras se volvieron virales rápidamente.

Hay cosas que suceden en los momentos y lugares menos esperados, por eso siempre hay que estar atentos y no dejar pasar las oportunidades que se presentan. El día laboral de Melina en uno de los centros de vacunación de la Ciudad de Buenos Aires transcurría cómo cualquier otro, hasta que de repente se encontró con la mismísima intérprete de “Disciplina” cuando fue a aplicarse una de las dosis de la vacuna contra el Covid y, por supuesto, que la joven no perdió la oportunidad de hablar con ella.

Melina compartió en Twitter cómo fue el encuentro con Lali Espósito (Foto: Twitter @G_Melina_)

“Vino a vacunarse Lali Espósito y la atendí yo”, contó la joven en Twitter, con mucha emoción. “Le dije ‘Ay, ¿sos Lali? Se me cayó todo, me temblaba la voz. Después me saqué una foto y le dije ‘Te amo, te voy a ver el 27 de agosto’”, agregó Melina y rápidamente su publicación se hizo viral.

Si bien su testimonio fue por escrito, dejó en evidencia la alegría que sintió por poder cruzarse a su ídola aunque sea unos segundos. “Menos mal que no renuncié a este laburo antes de abrazar a Lali Espósito. ¡Al fin una buena decisión!”, aseguró.

Asimismo, también dio algunos detalles más del divertido cruce con la coach de La Voz Argentina (Telefe). “Igual vino en un día que yo estaba cortísima, horrible, espantosa. Pero bueno, igual unas ganas de que empiece a repartir besos, soy la primera en la fila”, bromeó sobre el episodio que se viralizó en el que la artista besó a Nati Jota y a Flor Jazmín Peña.

"El carnet de vacunación de Lali está escrito por mí", comentó la joven (Foto: Twitter @G_Melina_)

Según relató Melina, Lali se mostró con la simpatía que la caracteriza y accedió a tomarse una una fotografía con ella y su compañera, de esa manera pudieron guardar una prueba de aquel atípico día laboral. La joven no pudo salir de su asombro y, luego, se percató de algo muy particular que compartió en las redes: “¿Entienden que el carnet de vacunación de Lali está escrito por mí?”, celebró. Sin dudas, fue una experiencia que recordará para siempre.

Melina junto a Lali Espósito (Foto: Twitter @G_Melina_)

La indignación de Lali al ver cómo quedó su casa tras una fiesta

Unos días antes de cruzarse con Melina en el centro de vacunación, Lali Espósito hizo un hueco en su agenda y, en medio de su gira nacional con el “Disciplina Tour”, decidió hacer una fiesta con amigos en su casa. Si bien fue una noche divertida, que le permitió pasar un gran momento cerca de sus seres queridos y en el que su amiga Candela Vetrano ofició de DJ, la alegría se desvaneció cuando salió el sol.

Fiel al humor que la caracteriza, la intérprete de “N5″ subió un video a TikTok donde mostró cómo quedó su casa tras el evento: vasos plásticos por todos lados, el sillón blanco lleno de cosas tiradas, platos, basura y la cocina repleta de botellas de alcohol, gaseosas y más residuos.

Lali mostró cómo quedó su casa tras la fiesta que organizó

Mientras sonaba la famosa canción de la aplicación que dice “Ojalá me lleve el diablo”, Lali mostró su cara, que dejaba en evidencia la mezcla de sensaciones que sintió al ver todo el desorden: sorpresa, indignación y ganas de volver a dormir o mejor dicho, de que los restos de la fiesta se limpiaran solos o en su defecto que desaparecieran. Pero, a pesar de las consecuencias inevitables de un evento de esas características, sin dudas tuvo una gran noche y pudo celebrar su exitoso presente junto a sus amigos.