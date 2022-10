escuchar

Una vez más, Lali Espósito pasó por el estudio de El Hormiguero (Antenta 3), uno de los ciclos de entrevistas más populares de la televisión española, y desató una revolución en el programa. Pero, en esta ocasión, fue por el tenso momento que protagonizó al responderle a un televidente, a quien catalogó de “acosador”.

Lali Espósito contestó mensajes en vivo en un programa y cruzó fuerte a uno: “Sos un acosador”

Desde hace varios años, Lali Espósito dejó de ser una simple estrella local para convertirse en una destacada celebridad a nivel internacional. Su talento y carisma la ayudaron a ganarse el amor de millones de argentinos, sentimiento que se extendió hacia otras zonas hispanohablantes e incluso llegó hasta Israel, en donde el fanatismo por la televisión argentina data desde las primeras ediciones de Chiquititas. A su vez, la “Diva” tiene un vínculo especial con el público de España, país en donde suele realizar múltiples proyectos tanto cinematográficos como musicales.

Dicho vínculo le ganó varias invitaciones a El Hormiguero, conducido por Pablo Motos. Semanas atrás, una de sus entrevistas se volvió viral ya que, sentada en el estudio, dio un paso a paso de cómo armar un “viajero” de fernet con coca. Ahora, volvió por más y, en la tarde del jueves -noche en suelo español-, protagonizó un tenso momento en vivo.

Lali Espósito fue a El Hormiguero y enseñó a hacer un "viajero" de fernet

Para agregarle dinamismo a su visita, desde la producción recopilaron una serie de mensajes de televidentes, quienes enviaron problemas con la intención de que Lali Espósito pudiese darles un consejo y, uno de ellos, logró generar una fuerte indignación en la cantante argentina.

“No he puesto ninguna censura porque creo que tiene que ser lo que venga”, aclaró Motos a modo de advertencia antes de leer el mensaje en cuestión. Y continuó: “Dice: ‘Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé que hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl’”.

Lali Espósito le dijo al televidente que es un acosador captura de video

Sorprendida por lo que acababa de escuchar y tras tomarse una pausa para pensar seriamente qué iba a decir, Lali se dispuso a responder. “Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalas a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabas de demostrar con tu mensaje”, disparó.

Y continuó: “Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias”. Asimismo, remarcó que es un caso de acoso punto por punto y se alegró de que los niños que estaban entre la audiencia pudiesen entender que “un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien”.

Para finalizar y mirando fijamente a la cámara, sentenció: “Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”. Su tajante respuesta fue recibida por un acalorado aplauso y, luego de que los presentes en el panel la felicitaran por sus dichos, admitió que fue muy duro.

LA NACION