La dura respuesta de Guillermina Valdés luego de que la acusaran de “competir” con Marcelo Tinelli

Con el final de ¿Quién es la máscara? (Telefe) cada vez más cerca, las especulaciones e intentos de adivinar qué celebridades se esconden detrás de los elaborados disfraces se intensifican. Ya sea en las redes o en diversos programas dedicados al mundo de la farándula, las teorías y primicias sobre la verdadera identidad de los participantes están a la orden del día. Especialmente en LAM (América), en donde las angelitas se entrelazan en acalorados debates sobre el ciclo conducido por Natalia Oreiro. Días atrás, en ese contexto, Yanina Latorre acusó a Guillermina Valdés de “competir” con Marcelo Tinelli y ella le respondió de manera tajante.

Yanina Latorre apuntó contra Guillermina Valdés por su participación en ¿Quién es la máscara??

Según las panelistas del ciclo conducido por Ángel de Brito, Guillermina Valdés se esconde detrás del personaje bautizado como Oli, el pez globo. De acuerdo a ellas, pudieron darse cuenta al combinar las pistas que dieron a lo largo de la competencia, sus gestos y su voz al momento de cantar, cuando no tiene activada la distorsión.

Mientras hablaban sobre si era o no ella, inevitablemente desembocaron en una arista sensible: que, de serlo, aceptó ser parte de la competencia de su ex, Marcelo Tinelli, quien actualmente está al frente de Canta Conmigo Ahora en la pantalla de eltrece -un formato musical muy similar al importado por Telefe-.

Sospechan que Guillermina Valdés está detrás de Oli, el pez globo, en ¿Quién es la máscara? telefe

Quien habló de manera más lapidaria sobre las decisiones laborales de la ex Botineras fue la pareja de Diego Latorre, quien expresó: “Tenés que ir recién separada, con el padre de tu hijo, viviendo en el mismo edificio bancado por él, con el chófer de él y ahora estás sin laburo, justo al programa que le ponen de competencia. Es la competencia del programa que le da de comer a tu hijo, me parece que no hay códigos”. Asimismo, como es amiga del aclamado conductor y se mueve en su círculo, aseveró: “Marcelo no está contento con esto”.

Lejos de quedarse callada, la acusada decidió utilizar sus redes sociales para replicar a los dichos de la panelista, a pesar de que eso la puso en riesgo de confirmar su participación en ¿Quién es la máscara?, información que es confidencial y que debe ser mantenida bajo absoluto secreto.

La respuesta de Guillermina Valdés

En respuesta a un usuario de Twitter que le dijo “te mataron anoche en LAM”, ella manifestó: “Jamás me podría hacer cargo de las barbaridades que se dijeron, todo, absolutamente todo lo que hago en mi vida, lo hago desde el mayor amor. Y si estoy o no en un lugar siempre será movida desde mi corazón”.

Un par de meses atrás y luego de atravesar una crisis en el 2020, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli le pusieron un final a su relación tras nueve años juntos y de compartir la crianza de Lorenzo, de ocho años.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se separaron tras nueve años juntos Archivo - LA NACION

Según pudo confirmar LA NACION con fuentes cercanas a la pareja, la separación se dio en “saludable armonía” y fue una decisión que tomaron en conjunto. “Hace bastante que viene mal la cosa, pero no hay terceros en discordia ni grandes conflictos. Son familia, tienen un hijo en común [Lorenzo] y la separación se da en muy buenos términos”, confió una de esas fuentes a este medio. Por el momento, los dos parecen estar enfocados en su familia y en sus carreras, lejos de pensar en darle una nueva oportunidad al amor.

