La revelación de Elba Marcovecchio tras el pase de factura de Mirtha Legrand a Jorge Lanata por el casamiento

Los programas de Mirtha Legrand dejan varias perlitas y curiosidades que los mismos protagonistas deben salir a aclarar. Al ser sometidos a un constante ida y vuelta, las preguntas incisivas están a la orden del día y los entrevistados, a veces acorralados, deciden acudir al humor para evadirlas, o bien, enfrentar el cuestionario punzante de La Chiqui. En lo que fue el tercer programa, que se emiten por eltrece, el periodista Jorge Lanata asistió a la famosa “Mesaza” y dialogó cálidamente con la conductora.

Mirtha Legrand incomodó a Jorge Lanata con su primera pregunta

En medio de un ida y vuelta que se tornó parsimonioso por el feeling que existe entre ambos, Mirtha, fiel a su estilo, lanzó el primer dardo que incomodó al periodista en torno a su fiesta de casamiento. “Hace mucho que te quería preguntar, ¿por qué no me invitaste a tu casamiento?”, soltó. Acto seguido, Lanata, vestido con un saco color violeta, comentó: “Ay, no puedo creer que me preguntes esto al aire. Es increíble, pero increíble en todo el sentido de la palabra. En lo bueno, en lo insistente, en lo memoriosa. Yo ya te expliqué que era re lejos y era tarde. Dije: ‘¿Para qué te voy a meter en un compromiso de tener que venir?’”, retrucó.

Una vez presentado el tema, La Chiqui, entre risas, le dijo que era una broma para alivianar cualquier tensión que haya suscitado luego de la pregunta y Lanata, como para cerrar el tema, y continuar con el resto de la entrevista, deslizó agarrándole la mano a la conductora: “Me hubiera encantado que vinieras, te digo la verdad”.

Al pasar los días, el tema se reflotó en los medios de comunicación y volvió a tomar trascendencia en el programa Intrusos (América) donde se entrevistó a Elba Marcovecchio, la esposa de Jorge Lanata, quien develó que existió una cena previa entre ambos y dio sus motivos por los que la histórica conductora no asistió a la ceremonia.

La revelación de Elba Marcovecchio tras el pase de factura de Mirtha a Jorge Lanata

“Con Mirtha habíamos comido en casa con ella y Marcela (Tinayre); fue gracioso, el casamiento lo hicimos en el Dok. Era lejos, tarde, más tirando a noche, la verdad no me parecía apropiado invitarla”, deslizó Marcovecchio en diálogo con Flor de la V y su panel.

Con la presentación del tema y los detalles que fue brindando Marcovecchio, la cena tuvo lugar antes de que Mirtha firmara su contrato para volver a la pantalla chica y en la misma destacó la simpleza a la hora del trato: “No hubo diferencia entre lo que transmite en la TV y lo que es personalmente. A mí me llamó la atención. Lo que pasa es que a veces se confunde lo aguerrido con la calidez y ella es sumamente divertida”.

Por último, antes de ahondar en otros detalles de la nota, la abogada continuó en la misma línea a la hora de describir ese momento que vivió junto a su esposo, Tinayre y Mirtha: “Fue una cena divina. ¿Sabés cuáles son las cenas más lindas? Las que son comunes y ella es una persona normal, grata, me faltó ponerme las pantuflas, pero no lo hice porque es Mirtha (risas)”.

