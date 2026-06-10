Lali Espósito mostró un detalle de su vestimenta en River y enloqueció a todos

Luego de un fin de semana a puro show, en el que se presentó en River el sábado 6 y domingo 7 de junio, Lali Espósito transita uno de los momentos más felices de su vida. A raíz de esto es que recurrió a sus redes para compartir los vestuarios con los que revolucionó al público y un detalle enloqueció a todos... menos a su novio.

Lali Espósito revolucionó el Estadio de River Plate Gentileza Dale Play

“Universo creado con la N1 @maruvenancio. ¡Cómo nos divertimos! Marula, ¡sos tan creativa, trabajadora y genial! ¡Siempre pionera, amoure! ¡Te amo! Gracias a cada diseñador/a y a sus equipos por trabajar en estas piezas increíbles y poner su tiempo y corazón. ¡Industria nacional total!”, escribió en la descripción del posteo que la artista realizó en su cuenta de Instagram junto a cada una de las fotos en las que se la vio lucir distintos outfits.

Lali Espósito tuvo varios cambios de vestuario durante sus shows en River (Foto: Captura Instagram/@lali)

Y completó: “Gracias a todo el equipo de vestuario y artistas espectaculares que trabajaron con nosotras. Tanto en mis looks como en los de todos en este show. Gracias @santiagoalbanell por estas fotos divinas para inmortalizar la moda que rodea el cuento de este concierto. Gracias @adlerguido por sumar psicodelia”.

Lali Espósito lució una serie de piezas que transitaron desde la sensualidad gótica hasta el futurismo brillante (Foto: Instagram/@lali)

El carrusel de imágenes compartido por la cantante dio cuenta del alto nivel de la producción nacional en materia de diseño de indumentaria. Lali, consagrada como un ícono de la moda contemporánea, lució una serie de piezas que transitaron desde la sensualidad gótica hasta el futurismo brillante, adaptándose a la perfección a la energía desbordante de cada uno de sus bloques musicales sobre el escenario del Monumental.

Entre los cambios más aclamados por sus fanáticos se destacó un impactante minivestido asimétrico en tonos nude con detalles que simulaban quemaduras artísticas (Foto: Instagram/@lali)

Entre los cambios más aclamados por sus fanáticos se destacó un impactante minivestido asimétrico en tonos nude con detalles que simulaban quemaduras artísticas. En otra de las capturas, la intérprete de “Disciplina” deslumbró con un conjunto sastrero de tres piezas compuesto por pantalón oxford, chaleco y corbata negros, completamente recubiertos por sutiles líneas de strass.

La intérprete de “Disciplina” deslumbró con un conjunto sastrero de tres piezas compuesto por pantalón oxford, chaleco y corbata negros (Foto: Instagram/@lali)

La paleta de colores también incluyó un osado diseño texturado en color rojo borravino con cierres expuestos y flecos. Asimismo, un minivestido con los colores de la bandera argentina, íntegramente bordado con miles de cristales celestes y blancos, se llevó todas las ovaciones de sus fanáticos. Tampoco pasó desapercibido un look más urbano compuesto por una musculosa blanca básica y un jean intervenido con un imponente cinturón cargado de cadenas, apliques de strass y perlas colgantes.

La paleta de colores también incluyó un osado diseño texturado en color rojo borravino con cierres expuestos y flecos (Foto: Instagram/@lali)

Lali Espósito con un look más urbano compuesto por una musculosa blanca básica y un jean intervenido (Foto: Instagram/@lali)

Sin embargo, más allá de la espectacularidad de cada prenda, la verdadera revolución ocurrió en una de las imágenes más jugadas del posteo. Para su bloque más rockero, la artista lució un impactante conjunto de cuero negro con encajes calados, tachas y texturas, complementado con botas bucaneras de charol brillante de caña alta. Fue justamente en un plano detalle de la parte trasera de este pantalón donde los usuarios más detallistas descubrieron la gran sorpresa.

Lali Espósito y el pin que demostró su fanatismo por River Plate (Foto: Instagram/@lali)

Ubicado con total sutileza sobre la tira de charol negro que cruza la cintura baja, se pudo apreciar con nitidez un pequeño pin metálico con el escudo oficial del Club Atlético River Plate. No obstante, esta elección no habría caído del todo bien en el ámbito hogareño. Es que su pareja, Pedro Rosemblat —con quien la artista se comprometió el año pasado—, es un gran fanático de Boca Juniors.