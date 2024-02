Escuchar

Desde que Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato oficializaron su romance a principios de 2024, el término “Occhiamin” se convirtió en sensación para los fanáticos de aquella pareja, quienes lo siguen a todas partes. Sin embargo, estos se alertaron porque la bailarina y el creador de la productora Luzu TV no se mostraban juntos en las redes sociales y ella decidió enfrentar los rumores de crisis.

Flor Jazmín Peña oficializó su romance con Nico Occhiato a principios de 2024 (Foto Instagram @luzutv)

“Para los que me preguntan por Nico, está todo espectacular. Yo lo invité a que venga, pero ya era muy tarde y se levanta muy temprano para ir a LUZU. Y era un chino, porque también tenía que venir el perro. Bueno, una larga historia. Entonces dijimos ‘basta’. Que él duerma allá y yo acá”, aseguró a través de sus historias de Instagram mientras se encontraba en su departamento.

“Esta persona de la que estamos hablando, el anticonvivencia, hace un montón que yo estoy conviviendo con ese chabón. Enero lo pasamos con Nadie Dice Nada. Febrero, nos fuimos de vacaciones. Volvimos acá y me fui para su casa. No”, dijo entre risas, dando a entender que tenían que permitirse estar un poco distanciados.

“Y así todo, él me extraña, ¿podés creerlo? ¡Lo que hace el amor!”, completó. En tanto, este miércoles, después de la reunión que hicieron junto a todo el equipo para la vuelta de Nadie dice nada, se retiraron juntos.

“Me gusta que te estés yendo conmigo a las 10 de la noche de LUZU”, dijo Nico mientras caminaban en el estacionamiento en búsqueda de su auto. Por su parte, ella agregó: “Está pasando bastante seguido”.

Cabe destacar que Nadie dice Nada vuelve en marzo, luego de que Occhiato decidiera hacer una pausa durante febrero, ya que desde sus comienzos, en 2020, el programa más visto de LUZU TV nunca detuvo su programación.

“No es una decisión fácil, pero sí necesaria. Espero que nuestra comunidad nos entienda y nos banque”, comenzó diciendo en enero el dueño del canal de streaming, antes de revelar de qué se trataba el anuncio, y sumó: “Nos vamos a tomar todo el mes de febrero porque el ciclo lo necesita, porque este equipo necesita extrañarse y necesitamos extrañarnos con la comunidad que está del otro lado”.

Por otro lado, el conductor dejó en claro que consideraba absolutamente necesaria esta pausa, luego de estar cuatro años ininterrumpidos en vivo con el ciclo. “Personalmente, necesito aislarme un poco de la situación. Además, necesito trabajar sin estar al aire, pensar en toda la programación que se viene para el mes de marzo”, explicó.

El beso con el que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña confirmaron su romance

A pesar de la larga amistad que existía entre ellos, y de protagonizar un sinfín de rumores de romance, nació el amor entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, y el productor, cansado de las especulaciones, se sinceró ante sus seguidores con un tierno mensaje en Nadie dice Nada.

“Para no dar más vuelta a la situación, porque si no nos sacan fotos”, señaló Occhiato, al tiempo que su compañera acotó: “Parece que somos dos bol***s aparte”. “Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida (...) Lo dije, ya está”, soltó el conductor y una catarata de aplausos, gritos y emoción ovacionó el estudio que se instaló frente al mar con una tribuna a escasos pasos de los micrófonos.

“Y bueno, nada, sí... pasa que voy a llorar”, dijo ella y finalmente, entre lágrimas, confirmó la feliz noticia: “Son esas cosas que uno no elige y te pasan y te haces cargo (...) Sí, estamos juntos”. De inmediato, Flor le agarró la mano a su pareja, pero él dio un paso más y le besó a su novia.