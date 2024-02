escuchar

El cruce entre Lali Espósito y Javier Milei, luego de los resultados de las Elecciones Primarias Abiertas y Simultáneas (PASO), continúa vigente. “Qué peligroso. Qué triste”, escribió en su perfil de X la artista con fama internacional, previo a que el Presidente de la Nación la ninguneara al señalar que no la conocía. Tras un nuevo intercambio filoso de palabras durante la celebración del Cosquín Rock, Pedro Rosemblat, novio de Lali Espósito, intervino y salió con una sutil ironía.

Durante la celebración del Cosquín Rock, que tuvo lugar en Córdoba el 11 de febrero, Lali Espósito volvió a dedicar una filosa frase acerca de las críticas que recibió en redes sociales. Durante el tema “¿Quiénes Son?” ―un homenaje a Moria Casán que habla sobre las críticas y las agresiones que recibe en las redes―, al final de la frase “que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo”, agregó “que si vivo del Estado”.

Posteriormente, Javier Milei respondió en LN+ y apuntó que el gobierno de Córdoba le daría a los artistas “mil millones de pesos en subsidios” y descalificó a la intérprete como “Lali Depósito”. Ante sus críticas, Pedro Rosemblat salió al cruce con una sutil ironía.

“Como ya saben, estoy de novio con ella. La amo y la admiro”, señaló Rosemblat, con quien Lali blanqueó su relación recientemente. Y siguió: “Voy a intentar no descalificar y no ofender a nadie. Y no defenderla, porque está visto que no lo necesita porque se la banca sola. Lo primero que quiero decir es que a Milei lo entiendo. Javier, si estás mirando esto, te entiendo, hermano”, expresó con ironía el porteño de 33 años, durante su programa Gelatina.

“Yo también estoy obsesionado con Lali y hago las mismas boludeces que vos. Miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan cualquier cosa y hablo de ella. Y, a ratos, es desesperante. Entiendo que quizás la estabilidad mental no es una virtud que te haya sido asignada y, por eso, tus obsesiones te sacuden mucho el avispero y eso, la verdad, se nota”, aseveró con una sonrisa y un tono pícaros.

