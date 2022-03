Lanata sorprendió a Feinmann al recordar el día en que habló con una vegana: “Dijo que ordeñar a una vaca era violarla”

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann suelen protagonizar todos los días un divertido pase en Radio Mitre, en el que reflexionan sobre las noticias de actualidad y hasta se hacen reclamos. Este miércoles, los periodistas profundizaron sobre la marcha del 8M, que se hizo este martes con motivo del Día Internacional de la Mujer y la lucha del feminismo. Sin embargo, adentrados en la reflexión, profundizaron en la opinión que tienen los veganos hacia los animales.

Así, Lanata sostuvo que “no está de acuerdo con los veganos”. “Yo al vegano no le meto un bife en la boca y le digo: ‘Comé carne’. Pero el vegano quiere que yo coma lechuga, que sea un pajarito”, aseveró el conductor de Lanata sin filtro. Feinmann, en tanto, agregó que los veganos se enojan si el resto se alimenta diferente a ellos: “Si vos comés otra cosa sos asesino de animales”.

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann apuntaron contra los veganos

Actor seguido, recordó un episodio que se dio en la puerta de la radio con un periodista del agro. “Teníamos un corresponsal de campo, Martín Melo, y le empecé a hacer preguntas ridículas, le preguntaba cosas del campo. Yo, a los pollos los vi en el horno, no los vi caminando. Le pedí que me enseñara a ordeñar una vaca, porque yo quería ver y que él mostrara cómo se hacía. Trajimos una vaca a la puerta de la radio, llegó en un camión y hubo un piquete de veganos que no dejaban que la vaca bajara. Fue increíble porque fue una escena que duró dos horas, la vaca gritaba porque estaba harta y no dejaban que bajara la vaca”, narró y contó que los veganos lo insultaban.

Enseguida, afirmó que trajeron a uno de los activistas para que hablara al aire y expusiera sus puntos. “No sabés lo que era la piba. Fue como cuando entrevisté a Jones Huala, y decís: ‘Pobre chico’. La chica decía que cada vez que ordeñaban a la vaca la estaban violando. El concepto era ese, pero te da hasta lástima escuchar”, enfatizó el conductor.

El pase entre Eduardo Feinmann y Jorge Lanata

Los panelistas recordaron que durante el episodio de la vaca, había empleados municipales trabajando en la puerta que desataron una situación insólita. “Estaban los tipos comiendo el asado, la vaca en el camión y los veganos gritando. Fue una cosa genial”, añadió en medio de las risas. A lo largo del programa pasaron un audio de una movilización que hizo un grupo de activistas españolas por un campo y la indignación que tenían estas por el ambiente en el que estaban los animales.

“Están en contra de que los gallos violen a las gallinas. Yo no puedo creer. Este es el concepto”, afirmó Feinmann horrorizado por la situación. Su comentario hizo explotar de risas al resto de los presentes. Por otra parte, recordaron a Sandra, el único ejemplar de orangután de Argentina que fue declarado “sujeto no humano” por un tribunal local, que también le atribuyó derechos básicos. “No es una persona, aparte, nosotros como gorilas (sic) debemos defender a nuestros hermanos. Yo los defiendo, pero no a tal punto. Hay gente que se va de mambo mal, pero hay gente que cree que esto es enserio”, acotó entre risas Lanata y por último le pidió a Feinmann que “no se coma ningún ser viviente”.