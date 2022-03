Día de la Mujer. El explosivo tuit de Amalia Granata sobre la efeméride: “Terminemos con el relato tribunero”

En el Día Internacional de la Mujer, Amalia Granata hizo una reflexión sobre los espacios en los que se desenvuelve, pero fue duramente cuestionada por sus seguidoras. La diputada nacional por Santa Fe hizo un fulminante descargo en Twitter para diferenciarse del resto que sí conmemora este 8 de marzo como una fecha homenaje hacia la lucha por los derechos y por la igualdad de género.

Hoy en la Argentina, como en todo el planeta, se rememoran los derechos de las mujeres con el fin de potenciar la paridad de género. Para ello, se incentiva a que haya igualdad de condiciones en todos los aspectos. Sin embargo, Granata lanzó este martes un explosivo descargo en el que da “su propia visión y experiencia en el mundo” ante este tipo de situaciones.

Amalia Granata hizo una reflexión sobre el Día de la Mujer que no cayó del todo bien entre sus fanáticos Twitter

“No necesito que reconozcan mis derechos en un día festivo, porque ya los tengo”, comenzó la diputada nacional por la provincia de Santa Fe en posteo en su cuenta de Twitter. “Ante la ley soy igual a los hombres y el respeto de mis pares me lo gano sola con mis acciones”, siguió. Además, hizo un llamamiento a la sociedad, al decir: “Terminemos con el relato tribunero que atrasa”.

La indignación de los usuarios

El mensaje de Granata no cayó del todo bien entre sus seguidores y seguidoras, quienes enseguida comenzaron a hacerse eco de sus palabras. “¡Que suerte tenés! Yo no tengo los mismos derechos. Quiero trabajar de camionera/colectivera y por ser mujer no me contratan”; “Decile eso a las madres de todas las pibas que nunca volvieron”; “Ay, Amalia. Estás laburando en un puesto que antes era exclusivo de los hombres y llegaste ahí por una lucha”, indicaron algunas mujeres visiblemente molestas con sus palabras.

Una usuaria que le respondió indignada a Amalia Granata Twitter

El uso del término “festivo” fue lo primero que cuestionaron en las redes. “No es festivo, es conmemorativo. No estamos en Navidad, señora”; “Avisale a la ley”; “Tenés algunos derechos porque otras mujeres lucharon por eso. El respeto debería ser del mismo modo para todas. Así no tenés que andar teniendo acciones para ganártelo, y no, ante la ley no sos siempre igual”; “¡Qué suerte que tenés derechos! La mayoría, no”, fueron solo algunas respuestas a su tuit.

Algunos de los mensajes de los y las internautas al tuit de Granata Twitter

Por qué se conmemora hoy el Día Internacional de la Mujer

En 1975, Naciones Unidas designó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer o el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con la idea de conmemorar la lucha femenina en su reclamo de igualdad de oportunidades en la sociedad. Aunque esta efemérides oficial tiene apenas 47 años, la conmemoración tiene múltiples antecedentes a lo largo del último siglo.

Durante los primeros años del siglo XX, distintos movimientos organizaron manifestaciones que tenían el mismo espíritu que el actual 8M, al sumar un significativo reclamo: la posibilidad de las mujeres de participar de los procesos electorales de la época. Finalmente, el 28 de febrero de 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, fue el día en que los movimientos que participaron del encuentro definieron, por primera vez y bajo el consenso de las participantes, que el 8 de marzo se convertiría en el Día Internacional de la Mujer.