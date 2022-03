El reclamo de Jorge Lanata a Eduardo Feinmann en el pase de Mitre: “Vos me histeriqueaste”

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann protagonizaron un divertido cruce con bromas y algunos reclamos en el pase de este martes de Radio Mitre. En la previa del discurso del presidente Alberto Fernández por la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, los periodistas comentaron los principales ejes políticos que se esperaban para el mediodía y se tomaron un momento para abstraerse de la información.

“Eduar, olvidémonos un segundo, es el pase, esto es como una plaza”, comentó Lanata y agregó en tono jocoso: “¿Viste que las plazas son espacios neutros? Como un limbo. Dediquémonos a lo nuestro”. Feinmann, que se venía venir lo que seguía, respondió: “A la amistad...”.

Eduardo Feinmann y Jorge Lanata, en el pase de Radio Mitre Archivo

“¿Ves?, ya achicaste”, le recriminó Lanata. “No, no me achico”, aseguró Feinmann mientras se comenzaban a escuchar las primeras risas en el estudio. Acto seguido, el conductor de Lanata sin filtro arremetió: “Eduar, vos me histeriqueaste, estuviste una semana histeriqueándome”, dijo. Y continuó: “Nos conocimos por Tinder, vos sabés que Tinder es palo y a la bolsa. Y después te ponés el traje y me decís ‘no, yo quiero ser tu amigo’. No, Eduar, yo me quedé caliente”.

Los columnistas de ambos programas estallaron de la risa ante el reclamo de Lanata a su colega, que continuó con su tesitura: “La pregunta es quién se toma el mate ahora”. Rápido de reflejos, el conductor de Alguien tiene que decirlo esquivó el asunto marcándole a Lanata cómo se estaban burlando de sus declaraciones: “Mirá tu mesa, mirá tu alrededor, se te cag... de risa”, sostuvo.

Eduardo Feinman, nueva figura de Radio Mitre Instagram Eduardo Feinman

A continuación, Lanata presentó al músico invitado del día, una costumbre de sus cada más exitosos pases. “Eduar, te traje hoy al cantante y autor más insigne de las telenovelas argentinas. Al más grande de todos”, aseguró el conductor. “Es un señor que se puso de nombre artístico el apellido de su mamá al revés. La mamá se llamaba Fortuna Martínez Paz, tucumana, y él se puso el Paz Martínez”, anunció.

Jorge Lanata en su programa en Radio Mitre Twitter Radio Mitre

El cantautor interpretó “Si viviera Maria Elena”, una canción inspirada en María Elena Walsh que grabó junto a Raúl Lavie y uno de sus mayores clásicos, “Una lágrima sobre el teléfono”, la apertura de la recordada telenovela de Alberto Migré protagonizada por Raúl Taibo y Carolina Papaleo, Una voz en el teléfono. Antes de comenzar a tocar, el músico aseguró: “Si hay un tema que me marcó fortísimo fue este”. En plena interpretación, Lanata aprovechó la letra de la canción para seguir reclamándole atención a Feinmann. “¿Por qué no llamaste, Eduardo?”, le preguntó. “No pude”, le respondió el periodista. “Lo levanto, me fijo si tiene tono, y tiene”, agregó Lanata y cerró: “Estoy llorándole al teléfono”.

Luego, el músico continuó con otro hit de su repertorio: “¿Y qué?”, el tema principal de la telenovela de Adrián Suar Padre Coraje, protagonizada por Facundo Arana y Nancy Dupláa, que le hizo ganar al Paz Martínez su primer Martín Fierro. “Que hablen... que llamen los que quieran a la radio, que hablen. Nos tiran a la hoguera, Eduardo”, bromeó Lanata y coreó el estribillo entre risas.