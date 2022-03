Jorge Lanata retó a Eduardo Feinmann porque le entregó el programa tarde: “No empecemos como en la vieja época”

Este viernes, durante el pase entre los programas radiales que conducen por Mitre Eduardo Feinmann y Jorge Lanata, se vivió un momento de tensión. Es que el conductor de Alguien tiene que decirlo le entregó tarde el aire al de Lanata sin filtro y esto generó un problema entre ambos. El presentador de PPT retó a su colega por esta impertinencia y lo comparó con Marcelo Longobardi, quien antes lideraba la primera mañana de la emisora.

“Jorge buen día, ¿cómo estás?”, saludo Feinmann, que heredó a parte del equipo que acompañó históricamente a Longobardi, como Eduardo Cormillot, María Isabel Sanchez, Leandro Buonsante y Rolo Villar.

“Si se te fue el programa de las manos, agarralo; atale las manos al programa”, respondió tajante Lanata, en referencia a los minutos que habían pasado para iniciar la transición que, hasta hoy, comenzaba diez minutos antes de las 10.

“No, no… pero el tiempo… que se yo”, devolvió Feinmann. “No empecemos como en la vieja época”, dijo el exdirector de Página/12, y largó una carcajada. “No, nada. No dije nada”, agregó. “No me compares, no me compares”, le pidió el presentador de Alguien tiene que decirlo, en obvia referencia a la controversia que había entablado Lanata con Longobardi por entregar tarde el programa.

A casi seis meses de haber renunciado a la conducción de Cada mañana, el programa número uno en audiencia que condujo durante una década, Longobardi volverá a la radio en abril por CNN (AM 950), como informó LA NACIÓN. En Mitre, su reemplazo fue Eduardo Feinmann, quien de lunes a viernes da qué hablar en sus pases con Lanata.

La controversia entre Lanata y Longobardi por la demora en el pase

El comentario de Lanata trajo al presente la vieja polémica que protagonizó con Longobardi el año pasado y que fue uno de los detonantes de la salida del legendario conductor, aún cuando el histórico periodista se haya encargado de desmentir esta versión.

“Quiero empezar todo otra vez haciendo cosas de nuevo. Es obvio que uno de los desencadenantes fue mi proceso con CNN. Es obvio también que tuve una controversia con Lanata, pero no fue el desencadenante principal”, dijo Longobardi en diciembre a LA NACIÓN.

Antes de anunciar su salida de Mitre en octubre pasado, ambos periodistas habían dejado de hacer el tradicional pase por las quejas de Lanata. La tensión ya se sentía en éter desde antes, y en agosto, Longobardi lanzó una dura advertencia en vivo dirigida a las autoridades de Radio Mitre desde la ciudad de Nueva York: “Deberían ofrecer disculpas”.

“Él tiene un problema y es que avanza sobre el programa de los demás”, dijo Lanata cuando Juana Viale le preguntó por los roces entre ambos, cuando las hostilidades parecían no tener arreglo. “Mi programa va de 10 a 14 y durante diez años él terminó el programa a las 10 y 20, entonces me comía media hora”, agregó.

“Diez años después logré que pusieran un informativo a las 10 de la mañana, así el pase se adelantaba y yo empezaba después del informativo. Hubo dos semanas de paz con esto, y hace dos días entregó cuatro minutos tarde, y otro día seis minutos tarde; así que ese día yo le dije: ‘Si entregás seis minutos tarde yo voy a hacer seis minutos de silencio, y fue lo que hice’”, finalizó.

El nuevo panorama de las radios argentinas

Sin embargo, el tiempo pareció curar las heridas, y cuando Feinmann desembarcó en radio Mitre con parte del equipo de Longobardi, los pases entre ambos periodistas parecieron ir viento en popa, incluso con algunas bromas que recordaron viejas disputas.

En este sentido, durante uno de los primeros encuentros al aire entre Feinmann y Lanata, fue el conductor de Lanata sin filtro quien caracterizó a su compañero con una controvertida comparación: “Parecés (Marcelo) Longobardi”, le dijo al periodista de LN+. La frase obligó a Lanata aclarar que estaba “jodiendo”, de la misma manera que este viernes debió decir “no dije nada, no dije nada”, cuando reclamó “no empecemos como en la vieja época”.