¿Lanzarán un tema juntas? El sorpresivo guiño de Karol G a Shakira en un partido de Los Ángeles Lakers

Los rumores crecen y lo que hace unos días era una simple especulación, ahora toma ribetes de realidad. Está más que cantada la colaboración que hará Karol G con Shakira. Precisamente, la reguetonera aprovechó un certamen deportivo para enviar un sutil, pero a la vez directo mensaje a su colega, con quien la artista desea coincidir para crear varias producciones musicales.

Durante el juego de Los Lakers de Los Ángeles, la “Bichota” asistió al escenario deportivo con una vestimenta que dejó en evidencia el buen vínculo que hay entre las dos artistas colombianas.

'Te quedó grande', el mensaje de Karol G a Piqué

“Te quedó grande”, decía la llamativa camiseta que lució Karol G, con lo cual confirmó su apoyo incondicional a Shakira en medio de la polémica por la canción en la que la artista barranquillera critica directamente a su expareja Gerard Piqué y a su actual novia, Clara Chía Martí.

Los seguidores de las dos cantantes colombianas consideran que este sería el momento ideal para que las mujeres se unan y lancen una canción juntas, idea de la cual se ha rumorado desde hace años. Shakira viene del éxito lanzamiento de la “trilogía del despecho”, de la cual hacen parte “Te felicito”, “Monotonía” y su última “Session #53″.

Hasta el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento de su siguiente tema, aunque todo apunta a que el siguiente éxito podría estar liderado al lado de Karol G. La artista, que ya colaboró con Nicki Minaj y Dj Tiesto, entre otros intérpretes, no dijo nada al respeto de la colaboración, pero todo apunta a que podría darse en las próximas semanas.

La frase de la canción de Shakira que habría generado una crisis entre Piqué y su novia

Tras el lanzamiento de la “Music Session #53″, Clara Chía Martí quedó en el ojo de la tormenta y, según trascendió, la joven se habría disgustado con una supuesta actitud que habría tenido su pareja Gerard Piqué.

Según trascendió, el exfutbolista comenzó una relación con la mujer de 22 años mientras aún estaba en pareja con la madre de sus hijos Sasha y Milan. Ella se habría enterado de esto de una manera bastante particular, gracias a la heladera, puesto que notó que alguien comía los alimentos que a su marido no le gustaban.

Shakira habló de Clara Chía Martí, la nueva novia de Gerard Piqué en su último hit

En torno a la presunta crisis que atravesaría Piqué y su novia, la periodista Laura Fa, del programa Sálvame (Telecinco) indicó recientemente que Clara Chía se habría molestado con la frase: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques”. Estas palabras habrían generado indignación en la joven, puesto que podría interpretarse como que su pareja actual tuvo intenciones de volver con su ex mientras salía con ella.

En Mitre Live, el programa que se transmite a través de las redes de la radio, Juan Etchegoyen le preguntó al periodista español Miquel Blazquez si la joven podría iniciar acciones legales contra la intérprete de “Waka Waka”. “Yo no creo que eso suceda y no lo hemos barajado, ella la está pasando muy mal con todo este tema, está muy perseguida aunque no recaiga culpa en ella”, indicó el periodista y además reveló que debido a las repercusiones mediáticas que provocó el tema Chía, debió resguardarse en su domicilio para evitar cruces con la prensa y que incluso dejó de ir de manera presencial a Kosmos, la empresa de Piqué donde ella trabaja.

EL TIEMPO (GDA)