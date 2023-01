Magui Aicega. Descubrimos a la ex capitana de la Selección femenina de hockey en una playa oculta de Florianópolis

escuchar

Colgó los botines y el palo de hockey a los 46 años (jugó en Belgrano Athletic Club hasta 2019), pero su pasión por el deporte no tiene fin. Cuando Magui Aicega se retiró de Las Leonas –el seleccionado nacional de hockey- y, además, dejó de ejercer activamente como nutricionista, encontró su lugar en los medios de comunicación y se reinventó profesionalmente como periodista deportiva. Dio sus primeros pasos en ESPN y continuó en TNT Sports, desde los inicios del canal en 2017 hasta la actualidad, donde este año integrará el panel de TNT Fútbol y hará transmisiones en vivo desde el campo de juego en los partidos de la Liga Profesional, que comienza el 27 de enero. Como si eso fuera poco, seguirá en la primera mañana de la Rock & Pop como columnista de ¿Quién paga la fiesta?, y estará, como siempre, colaborando “al pie del cañón” en el club que la vio convertirse en una de las mejores jugadoras de hockey sobre césped.

“En Matadeiro puedo surfear todo el día, que es lo que más me gusta. El mar es mi lugar en el mundo” Pablo Elias

La ex Leona practica surf hace ocho años, pero hace cuatro decidió involucrarse mucho más. Sus tres hijos, Rocco (13), Indiana (11) y Luca (7), también son fans de este deporte. Pablo Elias

Pero, antes de volver al ruedo laboral, la campeona del mundo en 2002 y ganadora de múltiples medallas en los Juegos Olímpicos y los Panamericanos se tomó unos días de descanso en Brasil junto a sus tres hijos, Rocco (13), Indiana (11) y Luca (7), fruto de su relación con el ex rugbier Mariano “el Gaita” Lorenzetti, y aprovechó al máximo las olas de Matadeiro Beach, una playa oculta al sur de Florianópolis que es ideal para hacer surf. “El mar me encanta, es mi lugar en el mundo, y hoy lo disfruto un montón”, le contó Aicega a ¡HOLA! Argentina. “A Brasil vine cuando mi hijo más grande tenía un año, y después veraneamos en Pinamar. A partir del año pasado quise volver porque acá puedo surfear todo el día, todo el tiempo, y eso es lo que más me gusta. Además, Matadeiro es un lugar divino y tranquilo donde lo único que hacés es estar en la playa”, agregó sobre el destino elegido.

“Estoy muy tranquila, disfruto de lo que me gusta. Estudié Nutrición y me estoy por recibir de periodista deportiva”, comentó Magui sobre su presente personal y profesional. Pablo Elias

La ex Leona se subió por primera vez a una tabla hace ocho años, y en los últimos cuatro se involucró mucho más y lo incorporó como uno de sus pasatiempos predilectos, tanto en Miramar como en las playas de San Bartolo, en Perú. “Cuando puedo, me escapo de Buenos Aires a la Costa con amigas o con gente que hace lo mismo que yo. Voy y vuelvo en el día, algún domingo que no trabaje; es una locura, pero vale la pena”, explicó sobre esta pasión que descubrió después del hockey. “Cuando estaba en la Selección, el verano me lo tomaba para descansar”, recordó la ex defensora, que sí aprovechaba (y aún sigue haciéndolo) los inviernos para esquiar. Y este amor por el surf también se los inculcó a sus tres hijos. “Siempre les muestro mi pasión por el deporte para que, cuando sean grandes, la sientan. Después, elegirán cuál les gusta más, pero me gusta que de chicos conozcan todos los deportes”.

Magui Aicega en Matadeiro Beach, al sur de Florianópolis, junto al marplatense Lucho Scarminaci. Pablo Elias

“Es un amigo. Él, su mujer y sus hijos la rompen surfeando, y justo congeniamos ese día en el agua. Me tira mil tips que yo escucho porque es un fenómeno”, dijo la ex Leona sobre su compañero en el mar. Pablo Elias

-Puede decirse que sos una afortunada por haber jugado al hockey hasta los 46 años. ¿Encontraste alguna forma de reemplazar esa adrenalina de estar adentro de la cancha?

-Fui una privilegiada físicamente. Cuando sos más grande, la recuperación después de una lesión muscular cuesta mucho más, pero yo nunca tuve una lesión tan importante que me hiciera parar, También, fue un privilegio poder irme cuando quise porque quería priorizar otras cosas. En mi caso, fue el trabajo y volqué toda mi energía en otras actividades, como el tenis o el surf.

-¿En qué momento de tu vida estás hoy?

-Estoy muy tranquila, disfruto de lo que me gusta. Estudié Nutrición y me estoy por recibir de periodista deportiva, más allá de que trabajo de eso hace mucho. Transmitir deporte es algo que me encanta, no es que estoy en los medios porque me gusta el medio en sí. Y poder dedicarme más al fútbol es algo que siempre quise; fui a la cancha toda mi vida. Antes, por ahí no lo veía como un lugar donde podía trabajar porque era un ámbito mucho más de hombres, pero cuando se nos empezó a dar más lugar a las mujeres, no dudé en meterme. Quiero seguir creciendo y aprendiendo de la gente que tengo a mi lado.

A fines de noviembre, Aicega se aventuró unos días en las playas de San Bartolo, Perú.

