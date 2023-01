Los detalles sobre cómo repercutió la canción de Shakira en Clara Chía: “Ella la está pasando muy mal”

escuchar

El lanzamiento del tema entre Bizarrap y Shakira generó mucha polémica y repercusiones al respecto. Es que la artista colombiana compuso una producción que tuvo como principal destinatario a Gerard Piqué, su exesposo y a su actual novia, Clara Chía, quien también estuvo en la mira de la artista en algunos fragmentos de la composición musical.

Tras generar un contenido que tiene 71 millones de reproducciones, el tema estuvo en boca de todas las personas que lo escucharon y emitieron su opinión en las plataformas sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram.

Para ahondar aún más en el tema, el periodista español Miquel Blazquez dialogó en Mitre Live con el periodista Juan Etchegoyen para sacar algunas conclusiones del caso e intentar reconstruir el caso desde el lado de la mencionada Clara Chía y cómo podría reaccionar al respecto de las menciones que recibió.

Quien comenzó el diálogo para conocer cómo puede seguir esta historia fue Etchegoyen al indagar sobre una probable intervención judicial: ¿Podría iniciar acciones legales la novia de Piqué contra Shakira después de esta canción?”.

Del otro lado de la pantalla, el comunicador descartó, al momento, que exista una judicialización del tema, pero aclaró que la joven está atravesando un momento personal delicado: “Yo no creo que eso suceda y no lo hemos barajado, ella la está pasando muy mal con todo este tema, está muy perseguida aunque no recaiga culpa en ella”.

Se revelaron detalles sobre cómo repercutió la canción de Shakira en Clara Chía

En esa misma línea, Blazquez afirmó que la pareja del exdefensor de la selección de España tuvo que cambiar su rutina por estos días y se resguardó en su domicilio ante el temor de un asedio mediático: “Hay distintos fotógrafos y paparazzis persiguiéndole a toda hora y de hecho te cuento que ella ha dejado de trabajar en Cosmos -la empresa de Piqué-, o mejor dicho ha dejado de ir al lugar, se entiende que sigue trabajando desde su casa”.

A pesar de tener un destinatario claro y conciso, Piqué dejó vulnerable a su pareja, a quien le ha afectado de tal manera de no poder estar activa en sus plataformas digitales, a tal punto de cambiar la configuración y mantenerse en privado, sin un acceso público a su perfil: “Se sabe que lo ha pasado mal, no ha querido dejar el Instagram público por el tema de los fans de Shakira que salieron a insultarla”.

“Lo que te estoy contando de este estado de persecución tiene que ver un poco con la reacción de Clara estas últimas semanas, la chica no puede salir de su casa prácticamente y desde el entorno de Cosmos están molesto con su actitud, la chica empezó a salir con Piqué y ya no trabaja tanto, va un poco de diva digamos”, detalló Blazquez ante la atenta recepción de la información por el anfitrión del Live.

Para justificar dicho rumor que pone en tela de juicio a Clara Chía, el periodista español culminó: “Evidentemente, estar con Piqué influye y ella asumió un rol que hasta ahora no tenía en la empresa al estar con el jefe, con quien tenía un trato de privilegio”.

