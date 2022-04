Las 10 películas imperdibles que Netflix tiene escondidas en su catálogo

Netflix tiene un repertorio de series y películas impresionante y para todos los gustos. Dentro del gigante de streaming se pueden encontrar desde films de acción y terror hasta pequeñas historias animadas, de comedia y amor. Pero con tantas opciones y variedad, es fácil perderse en la inmensidad del contenido y desperdiciar tiempo en la búsqueda. Por eso, a continuación, un listado de diez opciones muy impactantes, con historias profundas y efectos impresionantes para redescubrir el catálogo de la plataforma.

Aniquilación (2018)

Se trata de una de las flamantes entregas de Alex Garland (Ex-Machina, La playa) y que cuenta con nada más ni nada menos que Natalie Portman como actriz protagónica. La película sigue la historia de una científica que debe enfrentarse a lo desconocido para salvarle la vida a su pareja.

Aniquilación - Tráiler

Luego de que un meteorito cayera y provocara la expansión de una atmósfera brillante, un equipo de militares y especialistas emprenden una búsqueda para averiguar qué hay dentro y qué peligros esconde. | Ver Aniquilación

22 de julio (2018)

Este drama de origen noruego narra los duros asesinatos de Noruega de 2011 cuando una explosión en el distrito gubernamental de Oslo y un tiroteo en la isla de Utøya dejaron un saldo de 77 muertos y un centenar de heridos.

22 de julio - Tráiler

El film está basado en el libro One of Us: The Story of a Massacre in Norway and Its Aftermath y muestra no solo el terrible hecho sino el juicio posterior con foco en las víctimas y en quien inició el tiroteo. | Ver 22 de julio

Diamantes en bruto (2019)

La película protagonizada por Adam Sandler supo ser furor en su llegada a Netflix pero con el tiempo quedó en el olvido. Hoy toma aún más fuerza cuando el público demanda a su actor favorito en un rol distinto al habitual.

Diamantes en bruto - Trailer - Fuente: YouTube

Howard Ratner (Sandler) es un joyero dueño de un extravagante negocio de joyas en Nueva York cuya vida personal está destruida. Un mal negocio, una impagable deuda y una apuesta inoportuna ponen su vida en peligro y deberá luchar para poner todo en su lugar. | Ver Diamantes en bruto

Calibre (2020)

Sin dudas una de las películas más escondidas de Netflix. La trama sigue la historia de Vaughn y Marcus, dos amigos que se trasladan a la ciudad de Scottish Highlands para pasar un fin de semana en solitario y de caza.

Calibre - Tráiler

Sin embargo, lo que parecía ser una escapada tranquila y alejada del tumulto se convierte en un escenario de peligro y riesgo que pondrá a su vida y amistad en riesgo tras cometer un terrible error. | Ver Calibre

La vieja guardia (2020)

Una película de acción protagonizada por Charlize Theron y digna de una tarde de aburrimiento y maratón. El film se centra en un grupo de mercenarios que se autoproclaman “los más letales del mundo” porque esconden un secreto: son inmortales.

La vieja guardia - Tráiler

Pese a no saber los motivos de su inmortalidad, esconden el secreto mientras ganan la vida a costa de crímenes y asesinatos. Sin embargo, se verán en un problema luego de que alguien descubra quiénes son y esté dispuesto a capturarlos para contarle al mundo lo que ocurre con ellos. | Ver La vieja guardia

Triple frontera (2019)

Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal y Adria Arjona conforman el elenco de una película imperdible para todos los amantes de la acción.

Triple frontera - Tráiler

La premisa no se aleja de algo ya visto pero funciona en todos los niveles. Cinco veteranos de las Fuerzas Especiales se reúnen para viajar a América del Sur y enfrentarse a un poderoso cártel de droga que opera en la frontera de Colombia, Brasil y Perú y así poder conseguir dinero para solucionar sus problemas personales. | Ver Triple frontera

El juego de Gerald (2017)

Basada en la novela homónima de Stephen King, el film llegó a Netflix de la mano del director Mike Flanagan y con Carla Gugino y Bruce Greenwood como protagonistas. Si bien su aparición en la plataforma se dio hace cinco años, se convirtió en una joya oculta para los nuevos usuarios.

El film El juego de Gerald, una película muy aclamada en Netflix en su momento El Tiempo

La relación entre Carla y Bruce está en su momento crítico y ambos deciden reavivar el fuego con una escapada sexual y romántica en miedo de la nada. Luego de que decidieran esposar a la mujer en la cama para un juego erótico y él sufra un ataque al corazón la paranoia, los secretos oscuros y un desafío por sobrevivir estarán presentes en toda la película. | Ver El juego de Gerald

El hoyo (2019)

Una película española que ganó varios premios cuando en 2019 vio la luz por primera vez. Un thriller que no solo inquieta a cada espectador sino que esconde un mensaje para los más críticos y analíticos que puedan llegar al final del film.

El hoyo - Tráiler

A lo largo de la trama seguimos a Goreng, un hombre que se somete a un desafío en una extraña cárcel futurista donde los prisioneros se alojan en celdas verticales y observan como los presos de celdas superiores se alimentan mientras que los de más abajo mueren de hambre. Una lucha por sobrevivir constante donde el egoísmo y la solidaridad son tema de debate. | Ver El hoyo

Hold the Dark (2018)

El film cuenta la historia de la familia Slone, que vive en el pueblo ficticio de Keelut. Medora, una madre que vive en el alejado poblado, le escribe una carta al escritor Russel Core para pedirle ayuda luego de la desaparición de su hijo.

Hold the Dark - Tráiler

Según ella, un lobo secuestró a su pequeño y como su esposo está en la guerra, nadie quiere ni puede ayudarla. Lo que el escritor no sabe es que en ese lugar ocurrieron varias misteriosas desapariciones de la misma índole, todas provocadas por lobos, y nadie hace nada para evitarlo. Sin embargo, en su investigación Core descubre que los Slone esconden un secreto demasiado retorcido. | Ver Hold the Dark

Culpable (2021)

Joe está a punto de regresar a las calles luego de un traumático episodio pero antes de volver a patrullar tiene que trabajar para el servicio de emergencias 911. Allí, en medio de los llamados cotidianos, se topa con una urgencia que lo llevará al límite.

Culpable, la nueva película de suspenso que supo ser de lo más visto en su momento

Abby, una niña, cuenta que sus padres tuvieron una pelea y que su papá se llevó a una tal Emily. Ella, aterrorizada, llama al 911 cuando no recibe noticias de sus padres y Oliver, su hermano, no reacciona. | Ver Culpable