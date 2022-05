Amber Heard se quebró en el juicio contra Johnny Depp y lanzó una dura acusación: “Nunca lo olvidaré”

NUEVA YORK.- “Estoy aquí porque mi exmarido me está demandando por un artículo de opinión que escribí”, afirmó este miércoles Amber Heard al subir al estrado en el juicio por difamación en curso que involucra a Johnny Depp, a quien acusó de haberla golpeado.

Vestida con un blazer negro sobre una camisa de rayas azules y blancas, la actriz de 36 años ingresó en el grupo de testigos para compartir su visión acerca del matrimonio con su exmarido, de 58 años.

”Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivirlo todo”, afirmó la actriz, que no llevaba casi ningún maquillaje para su debut en el estrado de los testigos.

Su abogada, Elaine Bredehoft, le preguntó cómo se sentía al respecto: “Esto es lo más doloroso y difícil por lo que he pasado, con seguridad”.

Johnny Depp y su exesposa se están enfrentando en un juicio por difamación que comenzó en Virginia el 11 de abril, acusándose mutuamente de abuso físico y emocional.

Depp está demandando a Heard por 50 millones de dólares por un artículo de opinión de 2018 que escribió para el Washington Post, alegando que fue víctima de abuso doméstico.

La actriz de “Aquaman” presentó una contrademanda a su exmarido por 100 millones de dólares, acusándolo a él y a su antiguo abogado de conspirar para “destruirla y difamarla”.

Heard relató al jurado la primera vez que Depp la golpeó: “Nunca lo olvidaré, cambió mi vida”.

La actriz Amber Heard en la Corte de Circuito del Condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el 27 de abril de 2022. (Jonathan Ernst/Pool Photo via AP)

”Me reí porque no sabía qué más hacer. Pensé que esto debía ser una broma”, dijo. “Pensaba que él también empezaría a reírse para decirme que es una broma”.

La actriz testificó que Depp le respondió: “¿Creés que es tan gracioso? ¿creés que eres una perra graciosa?”. Y agregó: ”Me abofeteó sin ninguna razón”.

Relató que estaban teniendo una “conversación normal” en el sofá y había un “tarro de cocaína”, que Depp estaba ingiriendo, y que ella le preguntó sobre un tatuaje “Wino” que tenía. Según su testimonio, después Depp la golpeó, pero luego se arrodilló y sollozó. ”Nunca volveré a hacer eso, lo siento mucho, cariño. Pensé que había guardado al monstruo”, dijo el protagonista de “Piratas del Caribe” mientras agarraba las manos de Heard después de que la abofeteara, según su declaración.

Heard declaró que sabía que tenía que irse, pero no quería: “Ojalá pudiera decir que me levanté y salí de la casa, pero no lo hice”.

Unos días más tarde, Depp le confesó que “preferiría cortar (su) mano” que ponérsela sobre ella, dijo Heard, añadiendo que la estaba llamando y enviándole mensajes de texto para disculparse.

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard (Foto: Archivo)

Entre lágrimas, relató al jurado sobre el enamoramiento que tuvieron en la gira de prensa de la película “The Rum Diary”. Estar con Depp “se sintió como magia absoluta”, confesó, y describió el “romance como un torbellino”. “Sentí que este hombre me conocía, me vio de una manera que otro no lo había hecho”.

”Cuando estaba cerca de Johnny me sentí como la mejor persona hermosa del mundo”, recordó. “Me hizo sentir como un millón de dólares”.

La actriz agregó que ambos comenzaron a salir “en secreto” mientras él se estaba separando de su antigua pareja, Vanessa Paradis, la madre de sus dos hijos. “Estábamos en una burbuja de secreto”, relató.

También recordó que “fue raro” en ese momento, porque Deep le doblaba la edad y además era un actor “con fama mundial”, acotó Heard, que solo tenía 22 años cuando comenzó la relación y se describió a sí misma como una “actriz sin nombre” en ese momento.

Depp, quien dirigió y protagonizó la película, le dijo personalmente por qué consiguió el papel: “Lo eres, eres el sueño”.

Agencia ANSA