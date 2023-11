escuchar

El juicio que le inició Johnny Depp a su exesposa, Amber Heard, por difamación fue el primer enfrentamiento en la justicia de dos reconocidos actores que se transmitió a través de la pantalla chica. Como sucede con cualquier serie o película, los seguidores de ambas celebridades no se perdieron ni un minuto de aquel polémico momento que culminó en junio de 2022, con una determinante decisión del jurado. Sin embargo, eso no es cosa del pasado y en las últimas horas, salió a la luz un mensaje del actor contra su ex que causó polémica.

“No tengo piedad, ni miedo, y ni una pizca de emoción, o lo que una vez pensé que era amor por este pez dorado, de bajo nivel, buscador de oro, de diez centavos, blando, inútil y que cuelga y se mueve como pescado con el viento en un mercado”, escribió tiempo atrás la estrella de cine refiriéndose a la actriz.

ARCHIVO - Los actores Amber Heard y Johnny Depp mientras el jurado sale de la sala para almorzar en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, en Fairfax, Virginia, el 16 de mayo de 2022 (Foto AP/Steve Helber, Pool, archivo)

Pese a que él admitió durante el proceso judicial que no estaba para nada orgullo de aquellos mensajes, expresó su esperanza de que el karma le quitara el “regalo del aliento” a Heard, algo que también causó impacto.

Cabe recordar que en el juicio, Johnny Depp alegó tres cargos de difamación por 50 millones de dólares en daños y perjuicios contra Amber Heard, quien lo contrademandó por 100 millones. El 1 de junio de 2022, el jurado falló a favor del protagonista de “Piratas del Caribe” en los tres cargos con una pena de 15 millones de dólares en daños, mientras que también falló a favor de la actriz en uno de sus tres cargos por 2 millones.

Cómo se desencadenó el conflicto entre Johnny Depp y Amber Heard

Los actores se conocieron en 2011, durante el rodaje de la película Diario de un seductor. Johnny interpretó a Paul Kemp, mientras que Amber a una joven casada con un hombre de negocios que se enamoraba de él. Aquel amor traspasó la ficción y en 2015 contrajeron matrimonio. Sin embargo, el romance duró poco.

Johnny Depp y Amber Heard, cuando estaban muy enamorados archivo

El escándalo comenzó cuando en diciembre del 2018, ella publicó un artículo de opinión en The Washington Post en el que, sin nombrar a quién fue su marido, se refirió a él como “una figura pública que representa el abuso doméstico” y donde también expresó que estaba “viendo, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso”. Acusaciones que él negó rotundamente.

Tras varios meses de audiencias, el tribunal falló a favor del actor estadounidense y aunque la protagonista de Aquaman dijo que iba a apelar, decidió dar marcha atrás.

El mensaje de Amber Heard sobre su decisión tras el juicio de Johnny Depp (Foto: Captura de Instagram/@amberheard)

“Después de mucha deliberación, tomé una decisión muy difícil para resolver la causa por difamación presentada por mi exesposo en Virginia. Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y, al hacerlo, mi vida tal como la conocía fue destruida”, escribió Heard en una extensa publicación de Instagram.

Y continuó: “La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión ampliada de las formas en las que las mujeres son revictimizadas cuando se presentan. Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar. Esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a que mi voz se haga oír. Tomo esta decisión después de haber perdido la fe en el sistema legal estadounidense, donde mi testimonio sin protección sirvió como entretenimiento para las redes sociales”.