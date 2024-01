escuchar

Sin duda alguna, el juicio de Amber Heard y Johnny Depp, que tuvo una sentencia a favor del actor, fue una de las batallas legales de Hollywood más comentadas de los últimos tiempos. La resolución del conflicto tuvo consecuencias para ambos, no solo en lo personal sino también en lo laboral y en la opinión del público. Recientemente, la actriz estrenó Aquaman 2, película que venía con varias polémicas dado que su participación en la misma se redujo considerablemente.

Sin embargo, lejos de referirse no solo a su poca aparición en la pantalla, en las últimas horas Heard compartió un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que apoyaron su participación en esta entrega y vieron la película. No obstante, hubo una cuestión que no pasó inadvertida: restringió los comentarios del posteo.

Corría 2018 cuando DC estrenó Aquaman con una Amber Heard de pelo rojo que se puso en la piel de Mera. Su personaje era el interés amoroso de Arthur, interpretado por Jason Momoa. La película fue un rotundo éxito y no solo recaudó millones, sino que también sumó a varios fanáticos que esperaban con ansias la segunda parte.

Pero, pasaron cinco años entre los dos estrenos y en el medio hubo un juicio altamente mediático que tuvo a la protagonista femenina como principal involucrada. Aquaman y el reino perdido (Aquaman and the Lost Kingdom) llegó a los cines el 20 de diciembre y, a pesar de la expectativa, lo cierto es que los números estuvieron muy lejos de los que logró la primera parte. De igual manera, Heard se mostró muy agradecida con los fans que apoyaron su regreso a la película y les dedicó un sentido mensaje en Instagram.

“Después de todo este tiempo, Aquaman 2 hizo su chapoteo (lo siento, es demasiado fácil)”, sostuvo a modo de aclaración del chiste, puesto que la película transcurre engran parte en el agua. “Gracias a todos mis fans por el abrumador apoyo y amor en el regreso de Mera a Aquaman. Muchas gracias”, sentenció y acompañó sus palabras con imágenes del detrás de escena del rodaje. No obstante, cerró los comentarios para que no pudieran dejar mensajes en la publicación.

Esto podría venir en línea con todas las polémicas que acarró la película: por un lado, la vuelta al cine de Heard tras el juicio y por el otro, la considerable disminución de tiempo en pantalla de su personaje. Si bien al principio esto era un rumor, finamente se convirtió en certeza y fue el propio director, James Wan, quien se anticipó y explicó en que se basó la decisión.

“La primera Aquaman exploró el viaje de Arthur y Mera, mientras que la segunda siempre estuvo destinada a centrarse en Arthur y Orm (Patrick Wilson). La primera fue una historia de romance y aventuras, y la segunda se enfoca en una historia de amistad y acción. Dejémoslo así”, sostuvo en diálogo con Entertainment Weekly, antes del estreno de la cinta.

El director afirmó que el giro en la historia, pensado antes del escándalo entre el exmatriminio, pretendía mostrar desde otra perspectiva al personaje principal. En este sentido, confirmó que el romance entre la princesa Mera y Aquaman pasaría un segundo plano, lo cual justificaría que Amber tuviera menos tiempo en la pantalla.

Pero, eso no fue todo. Durante el juicio que se desarrolló en 2022, Jessica Kovacevic, la representante de Heard, aseguró que Warner bros no quería que interpretara a Mera en la segunda parte de Aquaman. En su momento, Entertainment Weekly citó que, según Kovacevic, la explicación de la productora fue “la falta de química”, pero que ella creía que el conflicto tenía que ver con la situación judicial, puesto que no les interesaba “tener a alguien que tuviera mala prensa”.