La modelo Nicole Neumann, se indignó al escuchar cuál será el menú en el casamiento de Carolina Pampita Ardohain con Roberto García Moritán, que celebrarán su amor mañana en el Palacio San Souci.

Todo se dio en el programa Nosotros a la Mañana, cuando Tomás Dente relató algunos de los detalles de la boda de Pampita, entre los que destacó la comida que se va a servir. El menú estará a cargo de los chef de La Mar y se basará en ceviche, tiraditos y sushi.

La columnista no perdió el tiempo y dijo: "¿Y el que tiene alergia al pescado". Luego, al escuchar que el plato principal sería cordero, Nicole reaccionó: "No, no, malísimo. No me gustó. Cordero es bebito".

Ante la mirada de sus compañeros, la modelo confesó que por un cordero se hizo vegetariana: "La mamá lloraba buscándolo por todos".

Al final, Nicole descomprimió la tensión cuando le preguntaron si el volcán de chocolate que servirán de postre lo podría comer: "Ah, eso me copa. Bien. ¿Alguien que vaya me trae?".