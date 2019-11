A horas de convertirse en esposos, un repaso por la historia de amor de Pampita Ardohain y Roberto García Moritán

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de noviembre de 2019 • 00:01

Falta tan sólo un día para que Pampita Ardohain y Roberto García Moritán se conviertan en esposos. Darán el "sí, quiero" ante 130 invitados en una ceremonia íntima que tendrá lugar en el Palacio San Souci, ubicado en el partido de Victoria. El gran casamiento del año en el mundo del espectáculo está a punto de hacerse realidad.

La vida romántica de la modelo dio un inesperado giro cuando hace poco más de un mes anunció al mundo que el 22 de noviembre se casaría con el empresario gastronómico. Antes del esperado evento, un repaso por esta sorpresiva historia de amor cargada de pasión:

El flechazo menos pensado

Después de casi dos años de romance con el tenista Juan "Pico" Mónaco, y de haber mantenido un fugaz noviazgo con Mariano Balcarce, la conductora se declaraba nuevamente soltera. Llovían pretendientes, pero ningún nombre trascendía como el nuevo afortunado. "Soy de las que piensan que el amor llega cuando menos lo esperás, así que no tengo apuro", decía por ese entonces Ardohain en su programa, Pampita Online (Net TV).

Fue en aquella época que, de forma inesperada, Ángel de Brito compartió la primera foto de la jurado del "Súper Bailando" junto a Moritán: "Pampita paseando con su nuevo novio, Roberto, en Nordelta", escribió en el tuit el periodista.

A los pocos días, la top model blanqueó su romance y confesó que estaba perdidamente enamorada. Consultada por Marcelo Tinelli en Showmatch, no tardó en reconocer que había alguien importante en su vida y que apostaba una vez más al amor. De Brito rápidamente tomó la palabra y le contó al conductor: "Fueron con los hijos de Pampita al supermercado, él le hizo las compras. Ésa fue su primera salida romántica", disparó el jurado con el humor irónico que caracteriza. Mientras tanto, la modelo sonreía y asentía con la cabeza, aseverando que fueron a hacer la compra del mes.

La curiosidad por el nuevo hombre en la vida de Pampita

Cuando el noviazgo trascendió, todas las miradas se posaron en el nuevo amor de la conductora. Los detalles empezaron a conocerse, y se supo que se trataba del dueño de los restaurantes "La Mar" y "Tanta" y que, al igual que Ardohain, ya había pasado por el altar.

El empresario gastronómico de 42 años estuvo casado con la empresaria inmobiliria Milagros Brito, con quien comparte la crianza de dos hijos adolescentes: Santino, de 14 años, y Delfina, de 12. "Economista, emprendedor, que desarrolla y arriesga; padre de dos y orgullosamente argentino", es la descripción que ofrece de sí mismo en su cuenta de Instagram.

Con el correr del tiempo también se supo que Moritán había tenido dos acercamientos románticos con dos reconocidas mujeres del espectáculo: Juana Viale y la modelo Ingrid Grudke.

Roberto García Moritán, el elegido por Pampita Ardohain para volver a casarse Fuente: Archivo

Este hombre de bajo perfil conoció a la ex de Benjamín Vicuña a través de amigos en común, pero en ese momento la modelo estaba en pareja. Pasó el tiempo y cuando supo que se había separado puso toda su energía en conquistarla. La química fue inmediata desde el primer encuentro y el amor fue creciendo a pasos agigantados.

El nuevo noviazgo, en la lupa de los famosos

La noticia de que la modelo estaba nuevamente en pareja trajo consigo algunos comentarios picantes. La mismísima Susana Giménez tuvo un exabrupto cuando dijo en su programa: "Pampita se casa cada cinco minutos. ¡Todas las semanas tiene un novio nuevo!", comentó durante una entrevista con Bárbara Franco y Fernando Burlando, en el living de su programa. Mirándolo en perspectiva, el comentario de la diva de los teléfonos tuvo algo de premonitorio.

Lejos de enojarse, Arodohain se tomó con mucho humor el comentario de la famosa conductora. En una entrevista con Intrusos abordó el tema: "La amo y la admiro: su frescura, su forma de ser, ella dice todo lo que piensa y eso la hace especial". Y luego, Pampita incluso le dio la razón: "Sí, Su, este año estuvo movido. Hubo unos cuantos, pero ya está, te prometo que esta vez va a salir bien".

Nadie se imaginaba que esas palabras serían la antesala del compromiso nupcial de la modelo. Contra toda pronóstico, la relación avanzó a paso firme hasta la propuesta de matrimonio de Moritán.

Pampita Ardohain y su novio, Roberto García Moritán, cuando él la fue a buscar al aeropuerto

A diferencia de otras relaciones, Ardohain fue extremadamente cuidadosa con mostrarse junto a su pareja. Tal es así que la primera foto de los futuros marido y mujer tardó más de un mes en llegar. "Siento que este amor es diferente, por eso quiero hacer las cosas bien. Él no es del medio y le cuesta un poco todo este mundo", relataba cada vez que le preguntaban por qué no acudía junto al empresario a los eventos.

La foto de la discordia: la selfie que Moritán borró y se hizo viral

Cuando el clima de gran fervor empezó a ceder, el nuevo novio de la conductora subió una foto a sus historias de Instagram que a los pocos minutos borró. Se trataba de una imagen junto a Pampita, que posaba de espaldas con un mono negro con transparencias.

Mientras muchos elogiaban la figura de la modelo, otros especulaban sobre los posibles motivos de la rápida desaparición de la foto. Tras el revuelo, una vez más la modelo tomó la palabra en la pantalla de Net TV y aclaró la situación: "Obviamente no fue intencional, no sería la primera foto que elegiríamos para compartir con el mundo. Era algo privado que compartió sin querer mi novio, pero ya sabemos como es esto: hoy por hoy, cualquiera saca una captura de pantalla y la guarda para siempre".

La selfie que compartió Roberto García Moritán y luego borró Crédito: Instagram Stories

Una escapada romántica que se convirtió en propuesta de matrimonio

A los dos meses de haber blanqueado el romance, la pareja se tomó unos días de descanso en Punta Cana. En principio, la modelo compartía fotos donde aparecía ella sola en el paradisíaco destino, y por eso nadie se imaginaba que había ido junto a su pareja.Luego se supo que estaba felizmente acompañada por el empresario. Todos pensaron que se trataba de la primera de muchas escapadas románticas que harían los flamantes novios. Sin embargo, el rumor menos pensado empezó a circular fuertemente en las redes sociales: Moritán le había propuesto matrimonio y ella había aceptado. Horas más tarde fue la protagonista del día la que lo confirmó: "¡Sí! ¡Nos vamos a casar!", escribió en su cuenta de Instagram junto a un video del romántico momento en que le dio el "sí" a su novio.

La propuesta de matrimonio de Roberto García Moritán a Pampita Ardohain en las playas de Punta Cana 01:47

Video

Debido a que Ardohain ya contrajo matrimonio por Iglesia con su exesposo Martín Barrantes y el empresario gastronómico también -con la madre de sus dos hijos- estaba desde un principio que la unión de los tortolitos sólo tendría una ceremonia civil. Lo que no resultó predecible fue la fecha de la boda: menos de dos meses entre la propuesta y el gran día.

Las reacciones negativas y un pedido desesperado de Pampita

En apenas una semana, la modelo se había enfrentado varias veces con la prensa. Primero, para explicar porqué su novio había borrado una selfie. Después, para reafirmar la noticia de que se casaba y ser tajante en cuanto a su postura de hacer "oídos sordos" a todos los que le decían que "dos meses es muy poco tiempo para conocer a alguien".

Además, se sumaba a la lista un rumor comentado por Laura Ubfal. Según la periodista, Moritán ya le había pedido la mano a otra famosa antes: nada más y nada menos que a Ingrid Grudke. Al poco tiempo esta versión fue desmentida por los protagonistas, pero los chismes sobre el futuro esposo de la conductora crecían cada día más. Entonces, Pampita aprovechó la oportunidad para hacer un pedido general. "Quedan dos semanas para el casamiento, déjennos ser felices. No tiren mala onda, disfruten. Con todo lo que me ha tocado pasar, me parece que está bueno que me tiren buena energía, que todo el mundo nos de paz para que lleguemos a ese día con mucha alegría", expresó la modelo.

"Dejennos ser felices", el pedido de Pampita a la prensa - Fuente: Los ángeles de la mañana 01:46

Video

Un novio que no disfruta de las cámaras: su primera salida pública

El evento elegido por Ardohain para asistir junto a su futuro esposo fue la inauguración del Movistar Arena, donde Tini Stoessel brindó su show ante más de diez mil personas. La pareja entró tomada de la mano, pero en un momento los periodistas fueron directo a ella y el empresario gastronómico se sintió incómodo.

Según registraron las cámaras de eltrece, cuando Moritán se encontró con un conocido, le pidió: "Por favor sacame de acá". Más tarde, Pampita fue consultada sobre qué pensaba de la reacción de su novio y ella respondió: "Él no es de este palo y eso para mí está buenísimo. Obvio que no me gusta que la pase mal, así que lo apoyo siempre".

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán en su primera salida pública, en la inauguración del Movistar Arena Crédito: Gerardo Viercovich

Moritán se muestra reacio a hacer declaraciones públicas, pero hizo una excepción en el programa de su novia y ahí contó por qué decidió dar el siguiente paso y proponerle casamiento: "Creo que fue convicción. Yo sabía que era ella y me creyó y se dio cuenta de que es de verdad. Arrancamos el primer día como si lleváramos veinte años juntos".

Todo en tiempo récord: cómo planear un casamiento en un mes

Poco a poco se fueron conociendo los detalles de la gran fiesta. En Showmatch, la jurado del "Súper Bailando" comentaba que la organización marchaba muy bien: "Está todo ya bastante avanzado, yo solo tengo que elegir mi vestido, después lo demás ya casi está". En este sentido, adelantaba que barajaba dos posibles looks y que Santiago Artemis era uno de sus candidatos favoritos para vestirla. "Usaría vestidos de todos mis amigos diseñadores, si pudiera", aseguraba.

Luego se supo que sería una celebración muy íntima: "Él invitó a 80 y yo a 50, tiene un poco más de amigos", comentó entre risas. A raíz de esto empezaron a aparecer algunos indignados por no estar entre los íntimos y ser convocados para después de las doce de la noche, como Ángel de Brito y Marcelo Tinelli. Una vez más, Pampita mostró su clásica sonrisa y explicó el motivo: "El salón tiene una capacidad máxima para 260 personas, y nosotros invitamos a 130 personas, cada una con un acompañante.Por más que queramos no podemos sumar a nadie más".

Pampita Ardohain contó cuántos testigos tendrá en su boda - Gentileza: NET TVFormato de video: 05:07

Video

Recientemente, la modelo contó en Pampita Online que tendrá 13 testigos en la fiesta. "No pudimos elegir dos solamente, como generalmente está previsto. Y si hubiera sido por mí, hubiera querido que sean más todavía. Yo sólo elegí siete, los otros seis son de Rober", comentó. Luego reconoció que a medida que pasan las horas se va sintiendo más emocionada por el momento que está viviendo: "Hace poco fui a una boda y pensé que no me iba a afectar, pero cuando vi a los novios entrar me di cuenta que es lo que me está por pasar a mí y me emocioné mucho".

También se supo que la modelo tendrá 30 damas de honor que la acompañarán en su gran día. Y, por supuesto, estarán presentes sus tres hijos: Benicio, Beltrán y Bautista, fruto de su amor de más de una década con Vicuña. En este sentido, la jurado habló en el "Súper Bailando" de cómo tomaron la noticia los chicos: "Creo que nuestros hijos hicieron todo más fácil -los de Moritán y los suyos- porque se llevan muy bien todos juntos. Si ellos no se hubieran sentido cómodos y no me hubieran visto tan feliz, esto no hubiera sido posible".

Una despedida de soltera a pura fiesta y sin strippers

Veinte días antes de convertirse en la esposa de Moritán, la modelo festejó su despedida de soltera rodeada de sus amigas más íntimas. El único pedido de la agasajada fue que no hubiera strippers, y todas lo respetaron a rajatabla.

Ardohain despidió su soltería a pura sonrisa, con un sensual y gracioso conjunto blanco. El lugar elegido fue un restó de estilo francés en el Hipódromo de Palermo, al que la conductora llegó como una estrella de cine, asomada desde el techo corredizo de un auto.

Pampita Ardohain llega a su despedida de soltera en el barrio de Palermo Crédito: Gerardo Viercovich

Aunque se había anticipado que no habría celulares durante la fiesta, finalmente muchas compartieron historias de la divertida noche. A puro baile, y con mucho cotillón, la top model respetó la tradición y le dijo adiós a su soltería.

La despedida de soltera de Pampita Crédito: Gerardo Viercovich

En tiempo récord, Ardohain cumplió con todos los rituales previos al casamiento. En este sentido dijo que la única tradición que no sabe si van a respetar es la de dormir separados unos días antes de consumar el matrimonio. "Nosotros no forzamos nada, vamos a ir viendo", dijo con una sonrisa pícara. Sin embargo, sí confirmó cuál es el destino elegido para la luna de miel: "Nos vamos cuatro días a París, es poquito, pero lo vamos a súper disfrutar", relató en la pantalla de Net TV.

Está demostrado que los protagonistas de esta historia de amor vivieron cada momento con gran intensidad y que el romance sigue su curso mientras apuestan firmemente al matrimonio. Ahora sólo falta que mañana los novios den el "sí quiero" en el Palacio San Souci, rodeados de amigos y familiares.