Nicole Neumann: "No como ningún tipo de carne, menos ovejitas bebé"

Nicole Neumann se negó a comer cordero patagónico durante su visita a Bariloche Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2019 • 17:56

Nicole Neumann se tomó unas vacaciones en Bariloche la semana pasada junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, donde aprovechó para descansar y realizar deporte en la nieve como una turista más, además de realizar algunos posteos en Instagram respondiendo a las críticas por parte de los usuarios de las redes sociales.

Pero, en su vuelta al programa Nosotros a la mañana (El Trece), la modelo dejó en claro que hubo una tradicional actividad del sur que no la tentó para nada: comer cordero patagónico.

Todo comenzó cuando su compañera Agustina Kämpfer le preguntó si había probado el plato. "No como ningún tipo de carne, pero ovejitas bebé, menos", dijo Nicole, reconocida por su activismo a favor de los animales.

Además, reconoció que el cansancio condicionó el menú a su llegada a Bariloche. "La primera noche llegué matada y puse una pizzas al horno", confesó.

Hace unos días, Neumann fue el eje de fuertes críticas luego de que varios usuarios identificaron que suele acompañar sus looks con accesorios de cuero. Al ser una famosa activista por los derechos de los animales, este hallazgo fue visto como una incoherencia y la acusaron de "falsa vegana", además de cuestionar su delgadez y el excesivo cuidado de su cuerpo. Nicole no tardó en reaccionar. En plena jornada electoral, mientras las redes comentaban el minuto a minuto del voto, irrumpió publicando otra foto semidesnuda y con las gafas de esquiar puestas, acompañada por un contundente comunicado en contra de sus detractores, a los que les recomendó no seguirla si no les gusta lo que hace. También explicó que es vegana en un 80% y aseguró que nunca mintió al respecto, y reconoció que se cuida y se ocupa de su cuerpo.

En el largo posteo escribió: "Soy flaca por genética y porque entreno 3 veces por semana y me ocupo de comer sano. Mi alimentación es vegetariana hace 23 años y 80x100 vegana (siempre lo dije así, jamás otra cosa) , hace 3. Tuve 3 hijas pero me ocupé de seguir gustándome sin sacrificios extremos, pero sí, cuidándome y ocupándome. Tengo 38 años y soy una mujer joven, llena de sueños y de ganas!!!!! Puedo ser mamá y también, mujer, amante, amiga y todo lo que quiera !!!!Puedo equivocarme una y mil veces pero siempre aprendo de mis errores e intento ser mejor persona cada día, no, no soy perfecta, ni pretendo serlo. Tengo mis convicciones y trato de sumar siempre mi granito de arena y compartir lo que pienso y siento con ustedes. No te obligo a seguirme, si no te gusta, podes seguir a quien te guste y ahorrarte la mala onda de criticar y suponer estupideces de mi persona. Es mi vida, si no tenes mucho contenido y tenes que estar revolviendo la del otro, criticando, opinando, acotando, está OK, pero hacelo en tus redes en tu entorno, y mejor trata de ocupar el tiempo en generarte contendido y vida propia, vas a ser más feliz ! Es mi Instagram y subo la foto que quiero y escribo lo que se me cante.....y al que no le gusta......que la chupeeeeeeeee!!!!!! Ok?? Besitos para todos cachorros/as !!???? Pd:vos, haces algo por el prójimo? Por el planeta? Por algún otro ser vivo ??? Algún granito de arena ? Si no, inténtalo, te llena un poco el alma de buena vibra y amor, no tanta bosta, hace mal".