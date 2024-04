Las impresionantes imágenes de la travesía de Juana Viale y su novio por el océano

Escuchar

Juana Viale cruzará el océano, según reveló su novio, Yago Lange, desde sus redes sociales este fin de semana. En medio de una expedición para conocer, investigar y generar conciencia sobre el ecosistema marino, la conductora del Almorzando con Juana (eltrece) abandonó el ciclo durante tres semanas para realizar un documental acerca de sus intereses por preservar un ambiente frágil y amenazado por la contaminación.

Juana es amante de la naturaleza y en cada emisión de su programa siempre hace referencia al cuidado del ambiente y a la responsabilidad con la que hay que vincularse al mismo. En particular, posee un gran interés por el mar, algo que la unió a Yago, que no solo se desempeña como deportista náutico, sino que también es activista y director para la Argentina de Parley for the Oceans (una organización que busca generar conciencia a nivel mundial sobre la contaminación de los océanos).

Juana Viale partió junto a Yago Lange, su novio (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

Lo cierto es que, quien sí dejó entrever parte de su personalidad y qué hará Viale fue su abuela Mirtha Legrand, su “reemplazo” en los Almuerzos. “Ella es especial. Tiene un carácter fantástico. Es cariñosa, muy cariñosa. Ama la naturaleza y su vida es eso, la naturaleza. Mirá vos… Es impresionante. Ahora se ha ido por un caso así, justamente”, dijo La Chiqui el domingo 7 frente a todos sus invitados, al tiempo que reveló que el proyecto de Juana incluye la grabación de un documental.

“Este es, por un tiempo, uno de mis últimos domingos y voy a tener a la gran Mirtha reemplazándome y van a disfrutarla a ella los domingos, porque yo me tomo el buque y me voy. Ya les iré contando, pero me voy a una aventura espectacular que carece de estos vestidos, de estos maquillajes y de estos peinados. Voy a algo más salvaje, más natural”, adelantó Viale en su última aparición en vivo.

En sintonía con ello, la conductora comenzó el pasado viernes su travesía, sin dar muchos detalles, pero sí con imágenes que compartió desde su cuenta oficial de Instagram, en la que se mostró junto a su novio.

Juana Viale comenzó su travesía por el mar (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

Juanita -como suele llamarla su abuela- se mantuvo muy activa y ya posteó diferentes fotos de los preparativos. Antes de zarpar, se abasteció con todos productos comestibles naturales y de origen orgánico. En una salida al supermercado, se mostró indecisa de cuánto llevar y lo mencionó a su novio. Más tarde, dio comienzo a esta aventura, arriba de un barco a vela.

“Capitán Piluso rumbo 220″, indicó al postear una imagen de ella mientras contemplaba el agua. Por su parte, Yago señaló: “Cruzando el océano”. Y mostró por completo la nave en la que emprendió esta travesía.

Todo el equipo con el que Juana Viale y Yago Lange partieron hacia el océano (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

Como si fuera un diario de viaje, este lunes a la mañana se sentó sobre la proa y mientras observaba el horizonte escribió: “Día calmo, manta Trol [captador de microplástico], mates y gozada pura”. Minutos después, apareció en una imagen junto al resto de la tripulación que la acompañó que se especula fue con amigos y conocedores del tema.

La tierna foto que tomó Yago de Juana en plena conducción del barco (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

“Todos nosotros y Marko, que sacó la foto en esta primera aventura”, redactó sobre la captura. En tanto, una de las postales más tiernas que dio a conocer la conductora y actriz fue una en la que tomó el timón del barco y Yago la mencionó junto al emoji de una ola. De momento, ninguno señaló cuál será el punto de llegada o si más bien recorrerán un circuito cerca de la costa sur de la Argentina.