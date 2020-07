El youtuber habló de una persona con síndrome de down que conoció y deslizó repudiables comentarios Crédito: Youtube

2 de julio de 2020

El youtuber Martin Cirio suele emitir polémicas declaraciones durante los videos que publica en su canal de YouTube. Con más de 700.000 suscriptores, sus seguidores están acostumbrados a escucharlo dar opiniones que a veces sorprenden por su incorrección. Sin embargo, esta vez, parece haber llegado demasiado lejos al referirse a las personas con Síndrome de Down.

"Había un chico que tenía medio rasgos de Síndrome de Down", comenzó el youtuber en una sección de su canal en la que repasa su vida a través de objetos y fotos viejas. En la anécdota, contó que durante un momento de su adolescencia hostigó a una persona de su círculo. En ese momento del video, el influencer se desvió de la historia e hizo una serie de apreciaciones en las que se refirió a sectores desfavorecidos económicamente, minorías étnicas y personas con discapacidad.

"Porque bueno, convengamos que hay minorías que le ganan a otras", sostuvo. "Por ejemplo, gay le gana a pobre. Es peor ser pobre que ser gay. Negro le gana a pobre", continuó, haciendo una suerte de escala.

En su declaración más polémica, "La Faraona" , sostuvo: "Pero tener Síndrome de Down está ahí abajo. Todo es mejor que tener Síndrome de Down". Luego, en relación a la persona involucrada en la anécdota, manifestó: "Igual no era Síndrome de Down, tenía algunos rasgos raros".

A raíz de sus declaraciones, Cirio se convirtió en trending topic en Twitter, por las miles de críticas que recibió de parte de los usuarios.