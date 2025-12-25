La polémica jugada de Wanda Nara contra Mauro Icardi que dio de qué hablar

La llegada de Mauro Icardi a Buenos Aires no pasó desapercibida y despertó una fuerte expectativa mediática, especialmente por su intención de pasar la Navidad junto a sus hijas, Isabella y Francesca. En este contexto, comenzó a tomar relevancia una actitud de Wanda Nara, luego de que trascendieran detalles sobre cómo fue su postura a la hora de facilitar el contacto de las nenas con su papá.

Lo cierto es que, si bien todo estaba acordado judicialmente para que el delantero del Galatasaray retirara a las chicas a las 11 de la mañana del 22 de diciembre, un retraso en el vuelo privado en el que regresó al país junto a Eugenia ‘la China’ Suárez alteró los planes previstos. Según trascendió, esta situación inesperada hizo que la conductora de MasterChef Celebrity llevara adelante una jugada que no pasó inadvertida y generó fuertes repercusiones.

Mauro Icardi pasó Navidad con sus hijas en Buenos Aires (Captura: Instagram @mauroicardi)

Al parecer, el retraso involuntario del futbolista generó una modificación en la dinámica. Por ende, Nara tuvo que retirarse del domicilio, ya que tenía una grabación del reality de cocina en los estudios de Martínez y no pudo esperar su llegada al Chateau Libertador. Ante este escenario, la mediática dejó a Martín Migueles, su nuevo novio, a cargo de entregarle las nenas a Icardi.

La jugada de Wanda Nara tras la llegada de Mauro Icardi al país

Todo se dio a conocer este miércoles por Karina Iavícoli en Intrusos (América TV). La panelista detalló la actitud de Wanda Nara al explicar que “quien les entregó las nenas a Mauro fue Migueles”. Sin dudas, la información generó sorpresa en el panel y Paula Varela no dudó en opinar que “se lo hizo a propósito”.

Ante esto, Adrián Pallares recordó un antecedente clave del conflicto al señalar que tiempo atrás “Mauro había presentado un recurso diciendo que no le gustaba que Migueles tocara a las nenas. Como padre de las chicas dijo ‘no me gusta’”.

Por lo que se dio a conocer, Wanda Nara dejó a su pareja a cargo de entregar a sus hijas a Icardi

Más allá de la polémica y las versiones cruzadas, lo cierto es que Mauro Icardi finalmente pudo pasar las fiestas junto a sus hijas, Isabella y Francesca. El futbolista compartió la celebración acompañado por la China Suárez y los hijos de ella. De esta manera, puso el foco en el encuentro familiar y dejó de lado, al menos por ahora, las controversias.